Claudia desvela por qué no se habla con Raúl tras 'La isla de las tentaciones'

Claudia y Raúl llegaron a la tercera edición de La isla de las tentaciones para aclarar sus dudas y reforzar su amor. Pero, tras acabar el programa, todo saltó por los aires y su andadura como pareja acabó. No como amigos, ya que después mantuvieron una buena relación.

Hasta ahora. Hace unos días, Raúl sorprendió anunciando que no mantienen ningún tipo de contacto, lo que ha provocado que los fans del programa quieran saber los motivos del distanciamiento.

Ahora ha sido la propia Claudia quien ha aclarado las dudas y los porqués. "El noventa por ciento de las preguntas que me habéis hecho son sobre Raúl. Voy a responder a vuestras preguntas por encima, aunque la mayoría son iguales", aseguró en sus redes.

"No estoy etiquetada en sus fotos ni nos seguimos en Instagram porque me tiene bloqueada por motivos personales"

"No estamos hablando, pero no nos llevamos mal. No hablamos porque hemos decidido que es lo mejor ahora mismo", continuó la canaria.

Además, desveló que Raúl la ha bloqueado en sus redes. "No estoy etiquetada en sus fotos ni nos seguimos en Instagram porque me tiene bloqueada por motivos personales. Eso no quiere decir que nos llevemos mal", desveló.