Guerra total entre los reporteros de 'Sálvame': lluvia de zascas y descalificaciones en directo

No corren buenos tiempos en la relación, ni personal ni profesional, entre los reporteros de Sálvame. Este lunes se destapó en pleno directo una guerra total entre los famosos reporteros del programa. Y todo por las palabras de Sergi Ferré sobre la boda de José Antonio León, a quién llegó a tildar de "estrellita" y dijo de él que estaba "muy crecidito".

Pues bien, el andaluz, en una de las conexiones del programa, sorprendió este lunes con una contundente respuesta en forma de zascas y alguna que otra descalificación.

Tras negar que tuviera mal rollo con Kike Calleja, que no acudió a su boda tampoco, León arremetió contra Sergi: "Mal rollo habría con otro compañero que se coló ahí en un directo y que dijo unas cosas muy feas, y yo a punto de irme de viaje de novios", dijo: "A día de hoy no le considero compañero".

"Cuando se dicen tonterías, la ignorancia es la mejor forma de olvidarse de ellas"

No quedó ahí la cosa, porque el reportero andaluz fue encendiéndose cada vez más: "Cuando se dicen tonterías, la ignorancia es la mejor forma de olvidarse de ellas".

Incluso aseguró que no le habría importado que hubiese hablado de él, algo que no sucedió, ya que la guerra de Sergi rozó también a la pareja de su compañero. "Ha tenido un mal día, ha podido con él la historia de estar ahí en el plató, que muchas veces cuando no controlas el plató, te pone nervioso y quieres tener ese exceso de protagonismo que habitualmente no tienes en tu vida real, hasta me hubiese dado igual", al respecto de las palabras de su compañero sobre su ya esposa, Rocío Madrid.

"Le recuerdo que está ahí porque yo hablé con el coordinador en su día para que lo metiera porque estaba en otra cadena y funciona bien en este tipo de periodismo"

"Me parece de ignorantes inventarse cualquier tipo de noticia por el hecho de estar ahí, y me parece absurdo que se hable aquí de un compañero, y más que nada, le recuerdo que está ahí porque yo hablé con el coordinador en su día para que lo metiera porque estaba en otra cadena y funciona bien en este tipo de periodismo", dijo sin tapujos León ante la sorpresa de todos en plató.