Lucía Hoyos publicita una serie de Antena 3 en 'Pasapalabra' en la que pone la voz a unos de sus personajes

Los invitados de Pasapalabra, aparte de ayudar a los concursantes, también acuden al espacio de Antena 3 para comentar con Roberto Leal sus proyectos personales en los que están inmersos.

Este lunes se estrenaron en el programa Lucía Hoyos (modelo y actriz) e Ibai Gómez (futbolista y exjugador del Athletic Club de Bilbao) que ayudaron a Sofía en el equipo naranja a conseguir segundos para El Rosco.

Con Marco Antonio, por su parte, participaron en el equipo azul la actriz Alejandra Grepi, que admitió que "me he puesto nerviosa cuando he comenzado a hablar con los compañeros", y el cantante Pedro Guerra.

Pero fue Hoyos la que sorprendió a los espectadores al publicitar la ficción turca que emite Antena 3 en sus tardes, Tierra Amarga, donde desveló que pone voz a uno de sus personajes en el doblaje a castellano.

"Nadie podría adivinar quién soy yo en la serie", afirmó la invitada, que se puso de espaldas al presentador para hablar como su personaje para que sus compañeros intentaran averiguar quién era: "Me doy la vuelta que me da vergüenza", admitió.

Lucía Hoyos, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El conductor del programa, tras escucharla afirmó: "Qué bueno, se me han puesto los pelos de punta", y la actriz explicó que "soy la abuelita Haminne. Al principio fue difícil, pero ahora es el que más adoro de todos los que he hecho en el mundo del doblaje".