La Generalitat programa reforços diürns de metro per al cap de setmana de Falles

La Generalitat ha programat reforços diürns en les Línies 1, 2 i 3 de Metrovalencia per al cap de setmana de Falles, els dies 4 i 5 de setembre, a fi de facilitar la mobilitat de les persones usuàries durant els principals dies festius.

No obstant això, i a causa del toc de queda decretat per la mateixa Generalitat pel qual no pot haver-hi desplaçaments entre la 1 i les 6 hores, no hi haurà circulacions nocturnes com ha sigut habitual altres anys.

El dissabte dia 4 hi haurà reforços diürns entre les 10 i les 22 hores en la Línia 2 fins a Paterna i Torrent Avinguda, mentre que entre les 11 i les 22 hores també hi haurà circulacions especials en la Línia 3 fins a Rafelbunyol. En la Línia 1 no hi haurà reforços per les obres de soterrament que s'estan executant en els voltants de l'estació d'Empalme.

El diumenge dia 5 hi ha programats reforços de 10 a 22 hores en la Línia 1 en la zona sud del seu traçat fins a Picassent. En la Línia 2, també de 10 a 22 hores, hi haurà reforços fins a Paterna i Torrent Avinguda, mentre que en la Línia 3, d'11 a 22 hores, el servei especial arribarà fins a Rafelbunyol.

Quant al tramvia, els seus reforços seran de capacitat, atés que les seues unitats circularan a doble composició sempre que siga possible per a duplicar el nombre de places disponibles per a les persones usuàries.

Reforç de personal

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reforçarà en 65 persones el seu personal d'Atenció al Client amb la finalitat d'informar a tots aquells viatgers i viatgeres que es desplacen per la xarxa de metro i tramvia des del dia 1 fins a la nit del 5 de setembre.

Per a això, l'empresa pública ha contractat de la seua Borsa d'Ocupació d'Atenció al Client a 27 persones per a les Línies 1 i 2; 30 per a les Línies 3, 5, 7 i 9; i 8 per a les Línies 4, 6 i 8.

Amb aquest personal es cobriran les 22 principals estacions i parades de Metrovalencia, encara que aquests informadors es podran desplaçar a altres punts de la xarxa de metro i tramvia si fóra necessari.

Aparcament gratuït

D'altra banda, Metrovalencia ofereix prop de 1.500 places pròpies d'aparcaments gratuïts en 15 estacions de superfície de les línies 1, 2 i 9 de Metrovalencia que permeten un accés més directe i ordenat a la ciutat de València en el transcurs de la celebració de les Falles 2021. A més, existeixen altres 1.163 places en set estacionaments municipals, també gratuïts, pròxims a la xarxa de metro en diferents poblacions.

Metrovalencia ofereix habitualment, gràcies al sistema Pàrquing + Metro (P+M), un total de 1.439 places d'estacionament repartides en les estacions de Llíria (41), Pobla de Vallbona (40), l'Eliana (39), Massarrojos (62), Rocafort (54), Entroncament (40), Seminari - CEU (48), Font del Pitxer (52), Bétera (60), Font Almaguer (42), Sant Ramón (3), La Presa (123), Masia de Traver (198), Riba-roja de Túria (47) i València Sud (590).

A més, cal afegir les 50 places posades en servei per part de l'Ajuntament de Paiporta; les 23 del de Paterna; les 115 de Sant Isidre; les 30 de Benaguassil 1r; les 562 de Quart de Poblet; les 133 de Santa Rita i les 250 de Burjassot, que sumen altres 1.163 places, totes elles en els voltants de les estacions i parades citades.

Per tant, a les 1.439 places d'aparcament amb què compta Metrovalencia cal sumar els 1.163 estacionaments municipals, amb els quals les persones usuàries del metre podran disposar d'un total de 2.602 places gratuïtes.