El pasado 6 de agosto, Sálvame invitó a un antiguo y mítico rostro de Mediaset, Carmen Alcayde, quien acudió a presentar su último proyecto, la obra de teatro Hongos. Sin embargo, la que fuera presentadora de Aquí hay tomate junto a Jorge Javier Vázquez se quedó parte del programa como una colaboradora más.

Las reacciones en las redes fueron casi unánimes: "Sería una gran colaboradora, deberían ficharla" o "por fin gente que sabe de lo que habla" fueron algunos de los tuits que alabaron su presencia en el programa del corazón.

Parece que La Fábrica de la Tele y Mediaset han escuchado las plegarias de buena parte de la audiencia, pues este lunes Sálvame ha inaugurado su temporada con el fichaje de Carmen Alcayde como colaboradora.

¡¡ @carmenalcayde BIENVENIDA A SÁLVAME!! ¿Qué os parece este nuevo fichaje? #yoveosalvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 30, 2021

La valenciana, que recientemente ha trabajado en Telemadrid, se ha incorporado como una tertuliana más a Sálvame para opinar sobre los temas del corazón que tratan. Y, de hecho, parece que ha llegado sin pelos en la lengua, pues ha opinado sin tapujos sobre la tirantez de Kiko Matamoros con el programa.

Carmen Alcayde diciendo que se puede jubilar JAJAJAKJAHSHSJ #yoveosálvame pic.twitter.com/0MWs0NKi6x — Srta carrasco 🕊 (@adoresrocio) August 30, 2021

"Está hasta las pelotas, pero lo que yo veo es que como ha estado muchos años siendo intocable, riéndose de los demás, y esa nueva faceta de protagonista de las historias no le está viniendo bien. Y quizá no tiene necesidad de trabajar y dice que no quiere irse, quiere que le echen", ha declarado la periodista.