El humorista Paco Arévalo se ha convertido en trending topic durante todo el fin de semana, aunque no por buenos motivos. El cómico acudió a Sábado Deluxe junto a su expareja, Malena Gracia, para someterse al polígrafo y desvelar detalles sobre su relación. Sin embargo, al margen de su ruptura, las respuestas que dio llamaron la atención por algunos comentarios homófobos.

"Yo dije aquí que en este programa que a Bertín [Osborne] lo miraban hasta los hombres, pero digo hombres de verdad, y me dijeron: 'Uy, ¿qué has dicho?'", comentó en la entrevista. "Un hombre de verdad es un hombre que no es gay [...] Yo no tengo nada en contra, pero vamos a ser realistas".

#Arevalo y sus opiniones homófobas: "Un hombre de verdad es un hombre que no es gay" pic.twitter.com/dGVnE0dM2W — TVMASPI (@sebas_maspons) August 29, 2021

Estas palabras generaron la indignación de todos los tertulianos presentes en plató, e incluso de la que fue su novia. Pero no fueron los únicos, pues las redes sociales estallaron en críticas hacia el humorista, al cual reprendieron por haber hecho "chistes de mariquitas", como él mismo los catalogaba, que podían ser considerados ofensivos.

Los fachas que ahora que se abren las carnes por el vídeo de Miguel Lago son los que se descojonaban con los chistes de mariquitas y gangosos de Arévalo. #MiguelLago pic.twitter.com/R80A0adAIR — Bertolt Brecht 🔻 🎗️ (@Bertoltbrecht36) August 31, 2020

Desde el televisivo Bob Pop hasta políticos como Eduardo Rubiño, pasando por Laura Fa, colaboradora de Sálvame, criticaron al humorista por sus palabras. Y también Dani Martín, exvocalista de El canto del loco.

Acabo de vomitar, después de ver las declaraciones de un señor llamado Arevalo, lo de señor lo digo por respeto, os dejo que voy a volver a vomitar 🤮 — Dani Martín (@_danielmartin_) August 28, 2021

"Acabo de vomitar después de ver las declaraciones de un señor llamado Arévalo, lo de señor lo digo por respeto. Os dejo que voy a volver a vomitar", tuiteó el cantante, el cual recibió más de 2.000 retuits, 13.000 likes y un aluvión de comentarios que apoyaban sus palabras.