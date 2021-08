RTVE presenta unos informativos volcados contra los bulos y en explicar el contexto de las noticias

La corporación de RTVE ha presentado este lunes la que será "una nueva etapa y no solo una temporada" de sus informativos, según explicó el presidente de la entidad, José Manuel Pérez Tornero y que según adelantaban sus responsables estará centrada en el rigor, en la lucha contra la desinformación y en dar contexto a las noticias, así como mayor atención por la información local.

Así, frente a la "desinformación y propaganda sectaria que desorienta y desconcierta, la polarización agresiva y la falta de confianza" la misión de los servicios de RTVE es "ser fiable y un faro de orientación para la ciudadanía y que cada ciudadano elija el camino", avanzaba el presidente Tornero.

La pluralidad "interna y externa, sin puertas cerradas", la "proximidad con la gente, cercanía y comunicación con los individuos", la "independencia y el rigor profesional y ético", son las vías que quiere enfatizar el servicio de informativos de RTVE en esta nueva etapa.

Lo quieren hacer, además, acorde a los tiempos, fijándose en los nuevos modos de consumo, cada vez más dispares y alejados del monopolio de la pantalla del televisor.

"No vale la programación lineal y previsible, que la gente se siente una hora frente a nosotros, tenemos que ir a buscar a la ciudadanía allá donde esté, tenemos que estar con la gente, porque si no, no nos van a creer", hacía ver Tornero.

El director de Contenidos Informativos, Esteve Crespo, citaba como "pilares" de esta etapa el añadir "contexto y análisis a la información, fomentar el debate, ofrecer espacios líderes, destacar la profesionalidad que siempre ha caracterizado a RTVE, la importancia del diálogo o la apuesta por la transversalidad. Somos un medio de comunicación de referencia en España y queremos seguir siéndolo", decía.

Carlos Franganillo, uno de los presentadores más conocidos de TVE hacía ver que a partir de ahora se pondrá "más énfasis en la contextualización, salir de lo que es la escaleta tradicional del telediario".

Eso permitirá "desarrollar más un tema en concreto que no tiene por qué ser de pura actualidad, puede ser de corte social", avanzaba.

Novedades en TVE

Tanto el TD Matinal como el TD Fin de Semana contarán con dos presentadores: Sirún Demirján y Álex Barreiro, y Lara Siscar y Diego Losada estarán los fines de semana. Ana Blanco sigue al frente del TD-1 y Carlos Franganillo del TD-2.

Los Telediarios contarán con una franja con más reportajes, entrevistas y temas de fondo. Se suman los corresponsales, los Centros Territoriales, y la experiencia de los profesionales de RTVE.

El debate y el análisis estarán en La Hora de La 1 y La Noche en 24 Horas y se ha comenzado a trabajar en un debate de actualidad en prime time.

Novedades en RNE

Íñigo Alfonso sigue al frente de la información en las mañanas, Carlos Navarro estará en el 14 Horas y Sandra Urdín se incorpora al 24 Horas. Raul Heitzmann y Ana Marta Ersoch están al frente de las noticias el fin de semana.

En Deportes, Manu Martínez es el capitán del equipo de deportes y está al frente de Tablero Deportivo. En Radiogaceta de los Deportes se jubila una de las grandes voces de la información radiofónica, Chema Abad. José María Rubí estará al frente de Radiogaceta desde Barcelona.

En las mañanas, la rueda de temperaturas y los titulares de Comunidades se avanzan a las 06:50. Esta temporada habrá más información local en RNE: ya no solo se desconectará en Radio 5, sino también en Radio 1, gracias a una importante inversión en la red.

Novedades en Centros Territoriales

Tendrán una presencia más destacada en la programación nacional. Y en su territorio, continuarán con la renovación de formatos y contenidos, con más presencia en eventos. Además, el Informativo Territorial 2 avanza su emisión a las 15:55 horas.

Novedades en Digital

RTVE seguirá creciendo en Digital, con el pulso de la última hora y las claves de la actualidad, poniendo el foco en el periodismo de datos con más intensidad, un trabajo muy importante durante la pandemia. También en la verificación de noticias de una forma más intensa para luchar contra la desinformación. Y al servicio de los ciudadanos para verificar sus consultas.

RTVE estará en todas las plataformas: web, redes, RTVE Noticias, RTVE Play, y Canal YouTube y se abrirán más ventanas para seguir los eventos en directo a través de las plataformas.

Deportes

La cobertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, marcados por la pandemia, han supuesto un nuevo hito informativo. RTVE seguirá estando al lado de los deportistas españoles allá donde estén y en los grandes acontecimientos que se disputen en España. La final de la Vuelta y la selección española de futbol, son los más inmediatos.