El PP afirma estar "listo" para ser "la alternativa" a Sánchez y anuncia una "convención itinerante" por España

El secretario general del Partido Popular (PP), Teodoro García Egea, ha señalado este lunes que su partido está "listo" para presentarse como "la alternativa al desgobierno" de Pedro Sánchez y ha anunciado que su formación realizará una convención "itinerante" por varias ciudades españolas del 27 de diciembre hasta el próximo 2 de octubre.

Tras la reunión del Comité de Dirección, en la sede nacional del PP, García Egea ha dado una rueda de prensa donde ha señalado que cada día que pasa con Sánchez en el Palacio de la Moncloa supone "un paso atrás para la salida de la crisis" derivada de la pandemia del coronavirus.

"España no se puede permitir el lujo de tener un Gobierno ausente, errático y fallido", sino que "necesita la acción y el plan reformista del PP", ha sostenido, añadiendo que la formación azul está "listo para plantear la alternativa que cada vez más españoles demandan. Tenemos equipo, tenemos gobiernos y tenemos proyecto".

Así, Egea ha anunciado que la convención del PP será "itinerante" y con expertos de la sociedad civil, arrancará el 27 de diciembre recorriendo Santiago de Compostela, Valladolid, Madrid, Córdoba y Cartagena, realizando la exposición final en Valencia el 2 y 3 de octubre.

En esa convención nacional, el PP quiere tener preparadas "las reformas que España necesita". Según ha explicado Egea, ya están "diseñando los primeros Consejos de Ministros de Pablo Casado".

Respecto a la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, García Egea ha reiterado que las condiciones del PP se mantiene, porque siguen "los estándares europeos", en el sentido de que sean los jueces los que elijan a los jueces. En ese sentido, ha pedido al Gobierno pasos firmes para despolitizar la Justicia, algo que debe sustentarse en un acuerdo.

Preguntado por la petición de Vox de llevar a cabo una moción de censura conjunta, el 'popular' ha vuelto a rechazar esa opción, y ha insistido en que esa moción contra Sánchez se hará cuando se convoquen las elecciones generales y los españoles le saquen de la Presidencia.

Sánchez se pone "medallas" de los militares por Afganistán

Por otro lado, el secretario general del PP ha acusado a Sánchez de intentar ponerse las "medallas" que les corresponden a los militares, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los diplomáticos por la operación de evacuación desde Afganistán, y le ha instado a pedir "perdón" por haber dicho en el pasado que "sobraba el Ministerio de Defensa".

Egea ha lamentado que la mitad del Gobierno no haya felicitado a los militares "y que no sean capaces ni de mencionarlos". "Lo que ha ocurrido en Afganistán no es bueno para los afganos y se ha puesto en peligro a españoles", ha apuntado, y ha censurado que "se celebre una retirada" cuando lo que hay que recordar es a todos los que han perdido sus vidas por defender la libertad.

"Censuramos su actitud de aparecer solo cuando las cosas van bien gracias a otros y le pediríamos que diera la cara siempre y en todo momento y que no se ocultase detrás de sus fracasos, que han sido muchos", ha añadido Egea.