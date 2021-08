Cómo alargar lo más posible el bronceado a la vuelta de las vacaciones

Con el fin del verano y la vuelta a la rutina, tenemos la preocupación de que nuestra piel comience a perder el color bronceado que hemos estado cultivando durante las vacaciones.

En ocasiones volvemos de nuestro destino con la piel engrosada, deshidratada y apagada e, incluso, con nuevas manchas, las arrugas más marcadas y una mayor flacidez. Con la piel en estas ocasiones, el moreno no luce como debería y se va de forma más rápida.

Por eso, para la puesta a punto tras el verano, es necesario eliminar toda esa capa de células muertas que envejecen, e hidratar con más intensidad la piel a través de una exfoliación exhaustiva, que le puede dar un tono más uniforme al bronceado, sin contar el hecho de que permitirá a los tratamientos hidratantes llegar a capas más profundas de la piel.

Exfoliar e hidratar es fundamental. PEXELS

El empleo de productos que aporten un boost de vitaminas e hidratación para nuestra piel y el cuidarnos por dentro y fuera, se convertirán en piezas clave para lucir una buena piel, sana y nutrida, pero lo primero es empezar con una buena exfoliación.

La exfoliación elimina las células muertas y estimula su regeneración, quitan de forma más eficaz la suciedad y ayuda a que penetren mucho mejor los activos que vayamos a aplicar después.

El gel exfoliante limpiador Resurfacing peel cleansing gel de Skeyndor (27,55 €) posee α-hidroxiácidos y enzimas. Su fórmula limpia en profundidad y favorece la renovación de la capa externa de la piel. Perfecto para combatir manchas y arrugas

La hidratación, por otro lado, es imprescindible para que la piel esté en perfectas condiciones y evitar el "efecto pelado" y la piel seca y áspera, los principales enemigos del bronceado dorado. El mejor momento es aplicarnos nuestra crema hidratante justo después de la ducha, cuando el poro está abierto. Para completar esta hidratación y que nuestra piel esté luminosa, debemos beber unos dos litros de agua al día.

Una buena opción, que además le aporta un plus de vitaminas y luminosidad, es la emulsión energizante Power C+ (49,20 €), una emulsión facial con vitamina C de alta absorción y extracto de granada, combinación antioxidante para un efecto luz más radiante.

Una dieta variada ayuda a prolongar el bronceado. UNSPLASH

Aunque mantener el buen estado de nuestra piel es muy importante, uno de los elementos fundamentales para prolongar el bronceado es una dieta rica en alimentos que estimulen la melanina, como zanahorias, tomates, melón, melocotones, salmón...

Este último ayuda a reparar la piel dañada e inflamada por los radicales libres del sol. Además, también contiene axantina y ácidos grasos, por lo que se trata del alimento perfecto para nuestra piel, ya que es antiedad y ayuda a mejorar la luminosidad y la firmeza.