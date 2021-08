Las comisiones protegen con plásticos elementos de sus fallas para evitar daños por lluvias

Las precipitaciones registradas este fin de semana en la Comunitat Valenciana, abundantes en puntos de la provincia de Castellón como Benicàssim y de la de Valencia como Sagunto, no han sido destacadas en la capital valenciana ni en municipios cercanos, por lo que no han provocado daños en las fallas que ya están en la vía pública en espera de la 'plantà' definitiva.

El maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros, Paco Pellicer, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que la lluvia "no ha afectado el proceso de la 'plantà'" iniciado ya, teniendo en cuenta que "no ha sido excesiva". "Ha estado bastante controlado. Apenas ha afectado más allá de la incomodidad de 'plantar' con agua" en algunos momentos, ha apuntado.

Pellicer ha destacado que los 'ninots' y otras piezas de los monumentos falleros están recubiertos "con pinturas y barnices preparados para que no les afecte la lluvia" y ha comentado que a esa protección se une la que se hace con plásticos para proteger diversos elementos. "Algunas figuras se han protegido con plásticos y otras, con el recubrimiento que tienen están protegidas", ha dicho.

El maestro mayor ha comentado que el principal problema que puede ocasionar la lluvia se puede dar cuando la falla se está construyendo, durante la 'plantà', "si entra agua en la estructura interior" del conjunto.

Paco Pellicer ha asegurado que en esta ocasión los trabajos ya iniciados de 'plantà', que de su tradicional mes de marzo han pasado a finales de agosto y principios de septiembre para los actos falleros de 2021, "se han llevado con total normalidad". "No ha habido problema alguno", ha expuesto, tras lo que ha apuntado que si se ha dado alguna incidencia ha sido "puntual".

El artista fallero ha agregado que el transporte de los monumentos desde los lugares en los que se encontraban almacenados en espera de la llegada de los actos falleros hasta las calles "se ha hecho de manera escalonada" y "ha funcionado bien, sin que haya habido problema".

Pellicer ha aseverado que los trabajos de los artistas falleros en las calles se han tenido que adecuar en esta ocasión al calor por la época en la que nos encontramos, en verano y no en primavera como sucede en marzo. "Eso es lo que diferencia de la 'plantà' en marzo" la actual, ha indicado, pero ha insistido en que "se ha hecho con la mayor normalidad".

Por su parte, el presidente de la Federación de Fallas Sección Especial de València, Rafael Mengó, ha manifestado que la lluvia de las últimas horas en esta ciudad no ha ocasionado daños en los monumentos falleros que ya están en la calle porque "no han sido grande". Así, ha afirmado a Europa Press que en las fallas de Especial no se ha dado "ningún" incidente por esas precipitaciones.

Sin embargo, Mengó ha resaltado que ante la previsión de precipitaciones y de tormentas, diferentes comisiones como Convento Jerusalén o l'Antiga de Campanar han recubierto con plásticos algunas piezas para protegerlas.

Asimismo, ha aseverado que en las comisiones falleras hay preocupación por la climatología que se pueda dar en los próximos días, dado que los actos de las Fallas de 2021 tendrán lugar del 1 al 5 de septiembre.

"MIRANDO AL CIELO"

En esta línea, ha expuesto que se está "todo el rato mirando al cielo y las aplicaciones que informan del tiempo para ver lo que va a caer o no va a caer" y ha aseverado que "asusta ver lo que ha caído en poblaciones como la de Sagunto", por lo que ha añadido que se está "expectante" ante un tiempo que puede ser "cambiante".

Desde la Interagrupación de Fallas, su presidente, Guillermo Serrano, ha manifestado que no le constan incidentes por las lluvias en los monumentos de València y de su entorno. "De momento, ha llovido poco en València", ha declarado.

A su vez, Serrano ha resaltado también que ante lo que pueda pasar distintas comisiones han tapado con plásticos algunas piezas de sus monumentos para protegerlos. En todo caso, ha asegurado a Europa Press también que el colectivo fallero no deja estos días de mirar el cielo.

"A ver si aguanta. Esperemos que no lleguen las lluvias de la zona de Castellón y del norte de València. Si caen cuatro gotas no pasa nada, si hay tormentas, los daños serían más", ha declarado el responsable de la Interagrupación.