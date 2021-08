Carla Vigo se pronuncia sobre su salto a Mediaset: "No voy a ser colaboradora de 'Sobreviviré', no es verdad"

Nagore Robles está al frente de una nueva temporada de Sobreviviré, el programa de Mitele Plus que nació para comentar los realities de Mediaset. Sin embargo, esta nueva etapa que comienza este lunes cuenta con nuevos nombres, y algunos de ellos no han dejado a nadie indiferente.

El youtuber Malbert o el actor Víctor Palmero (Alba en La que se avecina) se unen a Marina Yers o Alexia Rivas como rostros que participarán en el programa. Pero ha sido Carla Vigo, hija de Erika Ortiz y, por tanto, sobrina de la reina Letizia, la cual ha causado más revuelo al revelarse que también participaría.

Y es que la prima de la princesa Leonor es una de las familiares de la reina más mediáticas, pues ha protagonizado diferentes entrevistas, quiere ser actriz y tiene entre sus amistades a televisivos como Amor Romeira, algo que parece que la monarca no le termina de gustar.

Es por ello que el anuncio de su salto a Mediaset en Sobreviviré ha causado mucho revuelo, por lo que la propia Carla Vigo se ha pronunciado en su Instagram para aclarar esta información y desmentir que no será colaboradora del programa, como se ha creído.

"Vengo a aclarar unas cuantas cosas, no voy a ser colaboradora de Sobreviviré, no es verdad", explicó en sus stories de Instagram. Por lo tanto, parece que el anuncio que hizo Nagore Robles sobre la presencia de Vigo en el formato de Mitele Plus se refiere más bien a participaciones puntales, y no a una presencia permanente como colaboradora.

"No voy a ir a Sálvame, ni a Socialité ni a esos programas", añadió la sobrina de la reina. "Quedaros tranquilos". También quiso aclarar por qué sí había aceptado acudir a Sobreviviré: "Es un programa por y para gente joven, y salen Malbert, Víctor Palmero y no sé quién más va a salir".