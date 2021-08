La princesa Leonor ya ha empezado su nuevo curso en el colegio UWC Atlantic College en Gales. La futura reina de España cursará los dos años de bachillerato en uno de los colegios más reconocidos del Reino Unido y compartirá su experiencia con otros herederos europeos. Allí la princesa de Asturias podrá relacionarse con jóvenes de distintas nacionalidades y convivirá con otras tres chicas en una misma habitación.

Este lunes, el programa Espejo público ha entrevistado Carlos Aguirre, un exalumno de este internado. El joven ha contado cómo fue su experiencia en Gales y ha calificado a este tipo de enseñanza como una de las mejores educaciones del mundo. "Me parece un colegio excelente. Yo que nunca vivido fuera del país me pareció una experiencia única, muy acogedora, donde todos los alumnos son nuevos", ha comentado el entrevistado.

"Compartes habitación, clases, actividades con gente de todos los países, hay una variedad inmensa de clases sociales y culturales", ha añadido el joven. El exalumno del centro británico ha comentado que cree que la princesa Leonor tendrá que tomarse un tiempo para adaptarse, como todos los alumnos, pero que una vez instalada aprenderá muchísimo sobre distintas culturas.

En este centro chicos y chicas viven separados en diferentes zonas del campus, pero comparten las clases y algunas actividades extraescolares. No obstante, Aguirre ha apuntado que todo no es coser y cantar, ya que hay que cumplir ciertas reglas impartidas por el centro. Además, una de las cosas que más le costó fue adaptarse a convivir en una habitación con otros tres jóvenes y compartir baño con cuatro personas. "A mí también me costó el invierno, anochece temprano, hace mucho frío...", ha añadido.

Una de las novedades que aporta este colegio respecto a otros institutos de España es que los alumnos pueden elegir asignaturas más personalizadas que irán enfocadas a sus futuras formaciones profesionales. Algunas de las asignaturas que cursará la princesa Leonor serán medioambiente y justicia social, además de diversas actividades extraescolares. Por ejemplo, Carlos cursó una actividad deportiva que tenía que ver con el rescate náutico en barco, gracias a que el campus tiene acceso al mar.

Asimismo, Aguirre ha explicado que el prestigio de este centro abre las puertas a sus alumnos a las mejores universidades del mundo. "En mi año hubo gente que fue a Harvard, a Cambridge, a Oxford... La educación me parece única en el mundo por la diversidad de culturas y de países". La periodista Carmen Duarto ha anotado que cada año más de 100 universidades norteamericanas visitan las instalaciones del UWC Atlantic College para fichar a futuros alumnos.

Conocemos el colegio en el que la princesa Leonor comienza su bachillerato en Gales, es uno de los más prestigiosos del mundo⬇️https://t.co/nNSh3HSzgY — Espejo Público (@EspejoPublico) August 30, 2021

En el ámbito más personal, los colaboradores de Espejo público han apuntado a que la infanta podrá relacionarse de una manera más privada con sus compañeros, ya que llegará como Leonor de Borbón Ortiz y no como la hija del rey de España. Incluso, alguno se ha animado a aventurar que la princesa podría vivir sus primeros romances adolescentes entre los muros de este castillo medieval.