La Comunitat Valenciana evita la contaminació de 12.089 tones d'olis industrials usats en 2020

La Comunitat Valenciana ha evitat la contaminació de 12.089 tones d'olis industrials usats en 2020, segons ha informat aquest dilluns el sistema encarregat de la recuperació i gestió d'aquest residu perillós a Espanya, Sigaus.

Aquesta quantitat inclou el volum d'oli usat net finalment tractat, 11.152 tones, i unes certes quantitats d'impropis, com a aigua o sediments, que suposen el 8% del total, i que han de separar-se durant el tractament.

En total, Sigaus va dur a terme 16.934 operacions de recollida d'oli usat en 378 municipis valencians, on va atendre 6.423 establiments, dels quals quasi el 60% van ser tallers mecànics (3.763), sent a més l'activitat de major generació d'oli usat en aquesta comunitat, 5.716 tones generades, el 47% del volum total recuperat en aquesta comunitat.

Aquesta gestió va evitar l'emissió de 7.163 tones de CO₂ i va estalviar la utilització de més de 2,8 milions de barrils de petroli, seguint així amb el full de ruta marcat per a aconseguir una economia més circular, en la qual els residus es converteixen en recursos, ha informat Sigaus.

Un gran nombre de recollides va tindre lloc en una àmplia varietat d'activitats, com la indústria, l'agricultura, el comerç, l'hostaleria, el transport o la construcció, així com relacionades amb l'Administració pública, les forces armades, preses, parcs eòlics, empreses de lloguer de vehicles o autoescoles, entre altres, que van sumar 2.660 establiments.

Sobre aquest tema, el director general de SIGAUS, Eduardo de Lecea, ha assenyalat que "2020 ha sigut el nostre any més responsable. Quan tot va parar (arran de la pandèmia de la Covid-19), la nostra activitat va ser declarada essencial, i vam decidir reforçar el nostre sistema per a continuar ajudant al teixit econòmic mitjançant la recollida de l'oli usat en tota Espanya", ha explicat.

De Lecea ha assenyalat que la seua missió era "assegurar en tot moment l'operativa d'altres activitats essencials, i garantir que l'oli usat no fóra un problema afegit, sinó un resolt. En definitiva, que la gestió de l'oli usat no parara per a milers i milers d'empreses que ens necessitaven".

L'oli industrial usat és un dels residus perillosos que es generen en major quantitat. Per la seua toxicitat i la seua escassa biodegradabilitat pot tindre importants efectes sobre la salut i el medi ambient. El seu abocament provoca greus problemes de contaminació i la seua combustió incontrolada comporta l'emissió a l'atmosfera de gasos tòxics (amb clor, plom, etc). És, a més, especialment nociu en el mitjà aquàtic: tan sols un litre d'oli industrial usat pot arribar a contaminar fins a un milió de litres d'aigua.

Aquesta perillositat, unida a la precària situació econòmica viscuda per la indústria gestora d'aquest residu, va portar a Sigaus a augmentar el finançament de la recollida: "Vam entendre que una situació excepcional requeria mesures excepcionals. En el pitjor moment, multiplicàrem per 6 el finançament de la recollida per a ajudar a les empreses gestores i assegurar que continuaven recollint l'oli usat en cada racó d'Espanya, per molt lluny que estiguera", ha remarcat Eduardo de Lecea.

Recollida en zones d’especial vulnerabilitat ambiental

Des del punt de vista ambiental, la recuperació d'aquest residu perillós té un important valor afegit en zones allunyades, principalment rurals, on es troben la major part d'espais naturals protegits i recursos hídrics, i on habiten una part important de la flora i fauna protegides.

El 40% dels municipis valencians on es va recuperar oli usat són rurals. En aquestes zones, la població i la generació de l'oli usat, presenta alts índexs de fragmentació i dispersió. Així i tot, allí es van atendre 638 establiments i es van recuperar 1.172 tones de residu.

Dins del medi rural de la Comunitat Valenciana, en zones especialment vulnerables a la contaminació, com són els voltants d'espais protegits i recursos hídrics, es van recuperar 159 tones d'olis usats de 108 establiments.

En concret, Sigaus va recollir 83 tones a l'entorn de 21 espais protegits de la Comunitat Valenciana, incloent Parcs i Reserves Naturals, Reserves de la Biosfera, Zones Ramsar i altres àrees d'especial protecció. Un exemple d'això és la recollida de més de 2,5 tones d'olis usats al Parc Natural de l'Albufera, o de quasi 11 tones en la Reserva de la Biosfera Vall del Cabriol.

Per part seua, a l'entorn de recursos hídrics (rius, llacs, embassaments i zones sensibles a l'eutrofització) es va evitar el potencial contaminant de 77 tones d'olis usats (sent en alguns casos punts de generació coincidents amb espais protegits).

L'activitat de recollida també va ser intensa en zones de muntanya o escassament poblades (municipis de menys de 1.000 habitants) de la Comunitat, amb la prestació del servei de recollida en 180 i 112 establiments productors respectivament.

Economia circular: de residu a recurs

Una vegada recollit, l'oli usat és analitzat en centres de transferència on es determina el seu destí final per a ser tractat a través dels diferents processos existents.

La Comunitat Valenciana compta amb 25 instal·lacions de gestió d'olis usats, incloent 4 plantes de gestió final de tractament previ a la seua valorització energètica i regeneració. Es tracta d'un residu que, sent ben gestionat, té valor íntegrament. Conté recursos materials i energètics que permeten el seu ús com a matèria primera en la fabricació de nous productes, ja siga com a nova base lubrificant -el tractament prioritari i denominat regeneració- o com a combustible d'ús industrial.

Un 79% de l'oli usat net recollit en 2020 en la Comunitat Valenciana va ser tractat mitjançant regeneració, 8.836 tones, un tractament que extrau del residu una base lubrificant vàlida per a la fabricació de nous olis, evitant haver de recórrer al refinament del petroli.

El volum de residu destinat a aquest tractament va permetre retornar al mercat 5.532 tones de lubrificants, i l'estalvi de prop de 2,6 milions de barrils de petroli. I, en termes mediambientals, aquest procés va fer possible evitar l'emissió de quasi 5.900 tones de CO2 a l'atmosfera.

Els olis usats que no van ser regenerats es van tractar per a fabricar combustible d'ús industrial, utilitzat en centrals tèrmiques de generació elèctrica, formigoneres, papereres, equips marins, etc, evitant amb això la utilització d'altres combustibles tradicionals com el fuel.

A aquest tractament es van destinar l'any passat 2.316 tones, evitant amb això l'emissió a l'atmosfera de 1.269 tones de CO2 i la utilització de quasi 238.700 barrils de petroli.