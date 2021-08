Los atropellos causan 44 muertes al año en Cataluña desde 2010

Un total de 44 personas mueren atropelladas de media cada año en Cataluña desde 2010 -el 69% de ellas en zonas urbanas-, y más de 300 resultan heridas de gravedad, según ha explicado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este lunes.

Del 30 de agosto al 5 de septiembre, realizarán una campaña de protección de peatones en zonas urbanas junto con las Policías Locales de varios municipios.

Esta campaña quiere "prevenir las infracciones y comportamientos de los conductores que ponen en riesgo la seguridad de los peatones y las conductas antirreglamentarias o no seguras de las personas que van a pie", como el incumplimiento de los semáforos o los pasos de peatones.

Durante el mes de marzo se realizó una campaña semanal y se abrieron 2.536 denuncias -362 cada día-, y 1.133 fueron por no respetar los semáforos.

Han manifestado que en los pueblos y las ciudades, los peatones tienen que seguir consejos básicos "para no ponerse en riesgo y autoprotegerse": no pasar en rojo, mirar a izquierda y la derecha antes de cruzar, respetar los pasos de peatones, no distraerse y no circular por itinerarios no reglamentarios.