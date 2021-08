El fuego se originó sobre las 0,54 horas de esta madrugada en la parroquia do Hospital, en uno de los municipios de la Serra do Courel que forma parte de Rede Natura, aunque desde la Consellería de Medio Rural no tienen confirmación de que afecte a la zona de protección.

De momento, el incendio se encuentra activo y afecta a unas once hectáreas. Los servicios de extinción cuentan con apoyo aéreo, con avión y helicóptero, además de brigadas y motobombas.