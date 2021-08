La Comunitat administrarà aquesta setmana 231.000 dosis per a completar la pauta en la franja de 12 a 39 anys

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública té previst destinar aquesta setmana 231.000 dosis de vacunes contra la Covid-19, d'elles 200.200 de Pfizer i quasi 31.000 de Moderna, per a completar la pauta de vacunació en persones d'entre 39 i 12 anys, és a dir, nascudes entre 1982 i 2009.

En total, durant aquesta setmana s'administraran 277.040 dosis, la major part de les quals (231.000) es destinaran a completar la pauta de vacunació d'aquelles persones que estan pendents de rebre la segona dosi, segons la previsió de la Conselleria de Sanitat.

Segons especifica el departament que encapçala Ana Barceló, 43.220 dosi són per a continuar amb la recaptació de persones que estan pendents de ser inoculades pel fet que no han pogut acudir a la seua cita per diversos motius o aquelles que van especificar les setmanes que no anaven a romandre en la Comunitat per estar de vacances.

La resta de les dosis, fins a completar les 277.040, s'administraran a persones vacunades amb AstraZeneca i pendents de la segona dosi, així com a personal de nova incorporació en els centres sanitaris, persones en condicions d'alt risc i personal d'empreses.

Per laboratoris, el gruix de vacunes d'aquesta setmana, un total de 229.319 dosis, són del laboratori Pfizer. D'altra banda, s'inocularan 46.577 dosis de la vacuna de Moderna. D’AstraZeneca s'administraran 1.094 dosis i, finalment, 50 dosis de Janssen.

"En la recta final"

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha assenyalat que "estem en la recta final de la campanya d'immunització, administrant ja la segona dosi en les franges d'edat més joves, i amb això, estenent la protecció amb pauta completa a tots ells".

"A més, durant aquesta setmana seguirem amb la campanya de recaptació en la qual estem immersos. Aquesta repesca ens ocuparà fins a les dues primeres setmanes de setembre", ha afegit.