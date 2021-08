Martínez Dalmau: "Cada dia durant aquests tres anys ens hem deixat la pell al servei de la gent"

El vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, va garantir aquest diumenge -dos dies després de comunicar al president de la Generalitat, Ximo Puig, que sospesa deixar el seu càrrec en el govern autonòmic- que "cada dia durant aquests tres anys ens hem deixat la pell al servei de la gent". "Amb la satisfacció del camí recorregut prenem alé per al que ens queda per fer", va expressar.

Així s'ha manifestat Martínez Dalmau en un fil en el seu compte de la xarxa social Twitter, en el qual ha resumit moments destacats de la seua trajectòria com a vicepresident segon en el govern valencià, del qual forma part des de juny de 2019, amb el segon Consell del Botànic. "Res d'això podria haver-se portat avant sense les persones que confien en el projecte de Podem", va incidir Dalmau.

El conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha rememorat que fa tres anys de l'inici de la seua "carrera de fons", a l'agost de 2018, que li portaria a liderar la candidatura de Podem en les eleccions valencianes de 2019. "Sempre m'han ensenyat que quan a un el criden ha de fer el pas", va expressar.

"En 36 hores la candidatura integradora 'Endavant Podem' va reunir els avals necessaris per a presentar-se a les primàries. Vull recordar i agrair a les persones que van fer possible aquell consens, en particular a Antonio Estañ, Fernando Navarro, Fabiola Meco, Pilar Lima, Beatriz Gascó i Ferran Martínez", va escriure.

"Va començar un itinerari de diversos mesos per tota la Comunitat Valenciana, de nord a sud i de la costa a l'interior, per a recollir propostes i construir un programa democràtic, compromés, que servira a les necessitats de la gent. Així es van guanyar les primàries de Podem", va accentuar Dalmau.

En aquest sentit, va subratllar que, ja com a candidat, 'Dalmau de ruta' "es va convertir en la principal eina per a donar-nos a conéixer". "Vam escoltar i conversar amb centenars de persones i col·lectius en desenes de pobles i ciutats", ha valorat.

"Amb Esquerra Unida i Rosa Pérez Garijo -actual consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica- érem encara més fortes. Unides Podem va aconseguir huit diputats en les eleccions a les Corts Valencianes d'abril de 2019: grup parlamentari propi i imprescindibles en un govern de progrés. Vam derrotar a les enquestes més malastrugues!", va emfatitzar.

"Vam superar les dificultats"

En aquest punt, va posar en valor que el pacte "de progrés" amb el PSPV i Compromís "es va tancar en breu". "Per primera vegada anàvem a governar. Vaig tindre l'honor de ser nomenat vicepresident i conseller d'Habitatge pel president Ximo Puig i treballar de la mà de Mónica Oltra -vicepresidenta primera de l'Executiu valencià- en un Govern per a la gent", va ressaltar.

"No van ser inicis fàcils, però superàrem les dificultats. Ara, la Via valenciana de l'habitatge és un referent i ajuda tots els dies a millorar la vida de les persones ampliant el parc públic, procurant alternatives residencials i fent front a l'especulació", va finalitzar el conseller.

Rubén Martínez Dalmau va comunicar divendres passat al president de la Generalitat, Ximo Puig, que està sospesant deixar el seu càrrec en el govern autonòmic, ja que considera que s'han posat en marxa les fites més importants que s'havia plantejat en el seu departament amb el desenvolupament de la normativa corresponent i la gestió realitzada.

Per tant, el conseller es mostra "decidit a fer el pas" en entendre que "s'ha cobert una etapa" i que davant el període 'postcovid' i la gestió dels fons europeus ha de ser una altra persona la que "done un empenyiment" a Habitatge i acabe la legislatura, segons van informar a Europa Press fonts del seu entorn.

Les mateixes fonts van insistir que és una decisió que està meditant i sospesant, i així li ho va traslladar al cap del Consell, i van incidir en què són decisions "molt difícils de prendre", sense precisar si el motiu de fons són discrepàncies en el si de Podem.