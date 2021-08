Tu horóscopo diario: lunes 30 de agosto de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 30 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los temas económicos van a entrar de alguna manera en una etapa más favorable porque retomas un asunto que ya habías dejado de lado porque las circunstancias no eran oportunas o alguien estaba pendiendo alguna pega u obstáculo.

Tauro

Hoy dejas algo que te gusta mucho o un lugar en el que te has encontrado muy a gusto y lo has pasado muy bien, pero no debes hacerlo con tristeza, sino pensando en lo que ya has disfrutado porque eso no te lo va a quitar nadie.

Géminis

La luna menguante hoy en géminis trae alguna complicación porque no ves claro un tema y haces que los demás se confundan. Debes de ponerte muy en serio con un trabajo o un proyecto y no descentrarte mirando el móvil o con cualquier otra distracción.

Cáncer

Te apetecerá hoy estar a tu aire ya que estás algo triste y lo que más reconfortará tu ánimo será ese libro o esa música a los que siempre vuelves para levantar tu espíritu porque tienen muchos significados. Disfrútalos en soledad, será un respiro emocional.

Leo

Tu carácter te lleva hoy a querer brillar como el propio sol y lo vas a conseguir con mucha facilidad ya que estará muy en alza tu encanto, tu simpatía y esa manera tan tuya de atraer todas las miradas y ser el centro de atención. Será una jornada muy entretenida.

Virgo

Intentas hacer tu vida y para eso necesitas alejarte de la familia un poco, aunque no del todo ya que tus opciones están ahora limitadas, aunque si te lo propones puedes encontrar una salida, aunque no es la que te gustaría. Pero te permitirá cierta independencia.

Libra

Es verdad que te cuesta bastante, pero probablemente hoy vas a pedir cierta cantidad de dinero, y será a un familiar. Procura que no sea algo exagerado y asegúrate de poder devolverlo. Ya sea con tu trabajo o con el ahorro. Eso es importante.

Escorpio

Ten mucho cuidado si alguien conocido, o incluso un compañero o compañera de trabajo, te llama para contarte un asunto en el que quieren que intervengas de una manera discreta y sutil. Debes llegar al fondo de la cuestión porque alguien quiere utilizarte.

Sagitario

De alguna manera has renunciado a hacer planes a largo plazo y te instalas en el presente que vas a saborear con intensidad. No es una mala opción centrarse en el momento y no darle más vueltas a lo que vendrá. Te sentirás bien.

Capricornio

Has pasado algunos nervios con un tema de un familiar que ya parece que empieza a ir mejor. Intenta tomarte un respiro, salir a dar una vuelta o cualquier distracción que te ayude a relajarte y tomarte todo con un poco de tranquilidad y esperanza.

Acuario

Puedes tomar la iniciativa, porque muy a menudo te gusta explorar nuevas cosas, en un tema que afecta a varios familiares y que puede suponer un cambio a mejor en sus vidas, sobre todo en lo doméstico. Es algo, además, que te gustará hacer.

Piscis

Nadie es perfecto, ya lo sabes, así que no mires tanto los defectos de esa persona que has conocido hace poco. Déjate llevar por sus virtudes o por lo menos intenta ir descubriendo quiñen es paso a paso. En ese camino puedes encontrarte muy a gusto.