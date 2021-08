El alcalde de Villadangos (León) confía en alcanzar un "entendimiento favorable para todos" que permita la exhumación

"Todas las partes deben tener la capacidad (y tienen el deber) de llegar a un acuerdo y un entendimiento lo más favorable para todos", ha aseverado el alcalde en una entrevista concedida a Europa Press en la que también ha avanzado que este lunes se reunirá con el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, un encuentro en el que también estará presente la Junta Vecinal.

Asimismo, el regidor ha señalado que, a lo largo de esta semana, mantendrá también reuniones con la ARMH y los familiares "para encauzar todo esto hacia donde nunca debió de escaparse".

"Creo que se llegará a un entendimiento que permita llevar a cabo la búsqueda, corrigiendo las deficiencias que pueda tener el proyecto. Hay que tener en cuenta que no se conoce la ubicación de la fosa o fosas; entonces, la búsqueda es más amplia y afecta a más áreas del cementerio. Pero insisto, creo que todo es reconducible por las buenas, pese a la tormenta mediática", ha agregado Barrera, que confiesa que lejos de ver las cosas de "una forma tan tremendista", considera que "todo tiene arreglo y solución".

Aunque, "en el peor de los casos", desconoce si hay mecanismos para llevar a cabo la actuación sin contar con el permiso de la propiedad, ha señalado que, de existir esa otra opción, entiende que la ARMH la explore.

Y es que, con la votación de este viernes -con 22 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones- ha quedado rechazada la autorización a la ARMH para intervenir en el cementerio de la localidad, propiedad de la Junta Vecinal, encargada también de su gestión y que mantiene el Concejo Abierto como órgano de consulta vecinal para los temas relevantes que le afecten, según ha explicado Barrera.

En este sentido, el alcalde ha aclarado que "sobre las actuaciones para la búsqueda y exhumación de los represaliados en el cementerio de la localidad el Ayuntamiento solo se está tramitando la licencia de obras", como recuerda que ha reiterado ya en varias ocasiones.

Para dicha licencia, agrega, se han solicitado los informes técnicos -en este caso al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de León- como se hace para el resto de obras: "Nos limitamos a tramitar una licencia de obras, sin entrar en más detalles o cuestiones". De estos informes preceptivos, el ambiental ya ha sido favorable, y tan solo queda el urbanístico.

Así, una vez el Consistorio reciba favorable este segundo informe en base al proyecto presentado por la Asociación se dará licencia de obra para la actuación presentada, pero la otra entidad local, en este caso menor, que es la Junta Vecinal, como propietaria del cementerio, debe dar el consentimiento para realizar las actuaciones, ha matizado el regidor.

Además, se da el caso de que uno de los vocales de la Junta Vecinal, al que se ha acusado de hacer campaña por el "no", también es concejal en el Ayuntamiento, pero el alcalde ha aclaro que su presencia en el concejo fue únicamente "como vecino y vocal de la Junta Vecinal".

"Afirmar que hacía campaña por el 'no' creo que no es correcto: él se centró en los cambios en las superficies de actuación entre el proyecto presentado y lo que la ARMH marcó sobre el terreno del cementerio, además de hablar de otras posibles alternativas. Me temo que algo pudo mal interpretarse, como lo referente a la asesoría de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, o las diferencias entre las actuaciones en fosas en el campo o dentro de los cementerios, por ejemplo", ha subrayado Barrera.

De igual modo, ha hecho hincapié en que "pese a alguna opinión desafortunada de algún vecino, el concejo y la votación eran sobre ese proyecto de búsqueda y actuación concreto, en ningún caso sobre si proceden o no las exhumaciones, algo que está amparado por la Ley".

"En ningún momento se llevó a votación el derecho de los familiares a buscar a sus antepasados, sino el proyecto que se ha presentado por parte de las ARMH, en el que, al parecer, había ciertas carencias o temas delicados como la afección al cementerio de niños", ha incidido.

Por ello, ha insistido en "dejar claro" que ni la Junta Vecinal ni el Ayuntamiento se han opuesto o han obstaculizado la búsqueda de las fosas que pueda haber en el cementerio: "Prueba de ello es que tantas veces los familiares nos han pedido estar reunidos con ellos les hemos recibido y dado toda la información que podíamos tener".

Por ello, ha garantizado que desde el Ayuntamiento continuarán tramitando esa licencia para llevar a cabo la actuación, y mediando con la ARMH, la Junta Vecinal y el resto de administraciones para encontrar "una solución que permita llevar a cabo la búsqueda con la menor afección y seguridad a los enterramientos del cementerio, tanto los que tienen panteón propio como los enterramientos de niños que carecen de ellos".