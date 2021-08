Casado reprocha que "no es ético" que Pedro Sánchez "presuma de misión cumplida" en Afganistán

"Tenemos un gobierno que ahora dice que tenemos que celebrar una misión internacional porque ha sido un rotundo éxito. Una misión cumplida", ha manifestado Casado en su intervención en el arranque político, celebrado este domingo en la Carballeira de San Xusto, en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade.

Casado, en referencia a las palabras de Pedro Sánchez, ha advertido de que ese tipo de manifestaciones "no las ha hecho ningún país del mundo". "Ningún mandatario mundial se ha atrevido a celebrar el drama, el horror que estamos viendo en Afganistán", ha reprobado.

El líder de los populares ha subrayado, no obstante, que "por supuesto que las Fuerzas Armadas españolas han conseguido sacar (a la población afgana), jugándose la vida, y el personal diplomático". "Pero no he visto a ningún mandatario que también lo ha hecho, presumir de esto. Porque es algo que no es ético", ha censurado de nuevo.

Así las cosas, Casado se ha preguntado "cómo se celebra lo que pasa en Afganistán" y "cómo se celebra que las tropas españolas hayan tenido que jugarse la vida para traer gente que van a ser masacradas en Afganistán".