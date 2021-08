Manuel, el hijo Concha Velasco, zanja la polémica sobre los problemas económicos de su madre

Las recientes declaraciones de la actriz Concha Velasco en las que aseguraba que había tenido que vender una cubertería para poder comprar en la farmacia siguen dando que hablar y han provocado que su hijo Manuel haya intervenido en televisión para zanjar, de una vez por todas, los rumores en torno a la presunta ruina económica de su madre.

En una entrevista este sábado en Viva la vida, Manuel Velasco ha reconocido que lleva una semana "que no puede más" y contado abiertamente cómo es la situación real en la que vive la actriz frente a lo que se ha dicho. "Mi madre no ha cobrado nunca la pensión porque nunca ha dejado de trabajar. Está siempre dándose de alta y de baja de la Seguridad Social, no sabe que tiene un ingreso mensual vitalicio, que se llama jubilación, cuando decida retirarse, que espero que sea pasado mañana, cuando termine con la función", ha comenzado explicando Manuel Velasco.

"Ella tiene la pensión más alta permitida por el Estado porque ha cotizado toda la vida (...). Vive en un piso de alquiler, pero de 110 metros cuadrados, en una urbanización fantástica. Vive divinamente, como se merece, con unos hijos que vivimos muy cerquita...", ha asegurado.

Las declaraciones sobre la cubertería, según ha explicado, tienen su origen en el verano de 2019, cuando Concha Velasco le pidió a su hijo que le escribiera una segunda función teatral después del éxito que tuvo la anterior. Ahí nació La habitación de María, una obra "pequeña, íntima", ha definido Manuel Velasco. Sin embargo, todo cambió a raíz de la llegada de la pandemia: "Marzo de 2020, el productor nos dice que no la podemos estrenar en junio, todos estamos encerrados en casa, y mi madre se pone a ensayar el texto, y dijo de broma: 'Como no me salga esta función, me pongo a vender cuberterías', porque tiene la casa llena de cuberterías y de cosas de una persona que ha trabajado durante toda la vida".

En este sentido, Manuel Velasco ha vuelto a negar que su madre tenga problemas de dinero, y que esa "es su forma de hablar. ¿Cuántos titulares sacados de contexto habéis visto de mi madre? Ella cae tan bien a la gente porque, aparte de ser una actriz maravillosa, es una persona muy cercana con la gente, es muy humilde, y habla con la prensa como habla con sus amigos, diciendo exageraciones", ha aclarado.

En este punto, Terelu Campos, colaboradora del programa, ha empatizado con Manuel Velasco por la situación que vive también ella con su madre, María Teresa Campos. "Cuando tienen una edad, y solo saben trabajar, no son mujeres con un hobby, tienen miedo a estar paradas", se ha sincerado.

El hijo de Cocha Velasco le ha dado la razón: "Es el miedo a qué voy a hacer mañana. Esta semana hemos hablado mucho, yo le he dicho que esto ya se ha terminado, que descanse, pero ella va a coger la agenda de la semana, y por primera vez desde el año 1959, que se estrenó Las chicas de la Cruz Roja, va a ver la agenda de la semana vacía. Esto es muy complicado", ha asegurado.

Por este motivo, Manuel Velasco se ha mostrado preocupado por la imagen que en un futuro se pueda tener de la actriz: "Quiero que se tenga el recuerdo de Concha Velasco como una de las mejores actrices de España, que no paró de trabajar, que era la persona más generosa del mundo", y no "por una bobada".