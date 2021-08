Como es habitual, este sábado La Sexta emitió La Sexta Noche. El formato, presentado por Hilario Pino, repasó la última hora de los temas que vertebran la actualidad con sus tertulianos comunes, como es el caso de César Carballo.

El urgenciólogo suele mostrarse muy crítico con las decisiones del Gobierno respecto a la gestión de la COVID-19, y también suele enfocar sus esfuerzos en potenciar la responsabilidad y la cautela entre los ciudadanos. En esta ocasión, centró su discurso en la posibilidad de inocular una tercera dosis de las vacunas de la COVID-19 en algunos casos concretos, tal y como se está planteando.

"Todavía no hay datos que avalen la eficacia el uso de la tercera dosis contra la COVID-19", dijo con contudencia. De hecho, según Carballo, en los casos de pacientes inmunodeprimidos que no habrían llegado a tener los anticuerpos necesarios, podría ser algo beneficioso, no así en los ancianos.

En esa línea, señaló a aquellas naciones que inoculan ya la tercera dosis sin, a su juicio, suficientes garantías médicas: "Hay países que se han lanzado a vacunar a personas mayores de 60 años con la tercera dosis sin tener datos sobre si va a disminuir los ingresos hospitalarios o las muertes".

Sobre el caso de España, recordó que se han comprado 142 millones de dosis de Pfizer y que habrá que ponerlas: "La cuestión es si es decisión política o científica", especuló. También puso en duda las medidas propuestas por parte del gobierno para tratar de garantizar una vuelta a las aulas segura, un glosario de ideas que calificó como "una vergüenza".