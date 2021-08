La impactante historia familiar de Iván González: pensaba que su abuela era su madre

Este sábado, Telecinco emitió un nuevo episodio de Volverte a ver. El programa más emotivo de la cadena, que cuenta con Carlos Sobera como maestro de ceremonias, contó con varios invitados famosos: Concha Velasco, Oriana Marzoli y su novio, Iván González.

Estos dos últimos acudieron al plató para sorprender a sus respectivas madres. Ambas están al pie del cañón a la hora de apoyarles en su tormentosa relación, llena de vaivenes. De hecho, en Supervivientes 2021, Sobera comentó que celebraba que la pareja volviera tras su enésima ruptura, pues en el programa, grabado en plena pandemia, les mostraba enamorados y unidos y no se había emitido aún.

Pero antes de hablar sobre ellos, tocó hacer un ejercicio de retrospectiva y describir a sus familias. Lo que contó González sobre la suya llevó a las lágrimas al presentador del formato.

Y es que, el andaluz descubrió en plena adolescencia que la persona a la que consideraba su madre en realidad no lo era. Su progenitora se quedó embarazada a una edad muy temprana, a los 17 años; y el joven creció pensando que su abuela era su madre.

"Me enteré de que la persona a la que llamaba mamá era mi abuela y que con quien discutía y jugaba como con una hermana era, en realidad, mi madre", recordó. Su abuela, llamada Victoria, fue quien acudió al plató. Y es que, para el exconcursante de La casa fuerte, sigue siendo su madre. Asimismo, era su abuelo la persona a la que consideraba su padre y quien le recogía en el colegio.

Según contó, González lo fue descubriendo poco a poco y por sí mismo. Eso sí, en ese proceso participaron tanto su centro educativo como sus compañeros. El influencer reflexionó sobre el hecho de que se quedaba con la parte positiva: muchas personas no tienen familia, mientras que él presume de tener dos madres.

A su padre real no le conoció hasta que no cumplió los 18 años. Desde entonces, ambos intentaron normalizar la relación pero, según González, no le salía del corazón y sentía que traicionaba a sus abuelos, por lo que cesó el contacto. Su progenitor, llamado Antonio, tenía tan solo 16 cuando nació Iván.