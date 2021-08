Roban a un ladrón cuando iba a robar, le pegan dos veces y le arrastra un coche mientras huía

Un hombre ha sido detenido después de intentar robar a una persona durante la madrugada de este sábado en Plaza de las Columnas de Palma de Mallorca. Sin embargo, sus planes no han salido como esperaba y, no solo no ha podido hacerse con el botín, sino que además ha sido él el que ha sufrido el robo, ha sido atacado hasta en dos ocasiones por amigos de su objetivo y arrastrado por un coche mientras intentaba huir, informa Crónica Balear.

Al parecer, el individuo se ha acercado a otro hombre que se encontraba solo con intención de robarle, pero no ha podido llevar a cabo el atraco dado que rápidamente el grupo de amigos de la persona a la que intentaba robar se ha dado cuenta de lo que estaba intentando y han acudido en su ayuda.

Ha sido entonces cuando estos han increpado al ladrón y han comenzado a pegarle, provocando que este tratara de escapar mientras ellos le perseguían. La angustia del detenido ha sido tal que ha tratado sin éxito de subirse a varios coches que circulaban por la calle para deshacerse de sus asaltantes, por lo que ha terminado lanzándose por la ventanilla trasera de un coche para entrar en él.

El conductor del vehículo, asustado por la entrada del hombre y por su aspecto ensangrentando como consecuencia de los golpes recibidos, ha emprendido rápidamente la marcha para librarse de él y le ha arrastrado varios metros hasta que ha conseguido que se soltara y cayera a la calzada.

Tendido en el suelo, ha sido alcanzado por sus perseguidores, que se han abalanzado sobre él propinándole otra paliza. Los golpes no se han detenido hasta que agentes de la Policía Nacional han intervenido.

Como consecuencia de los incidentes, el ladrón ha sido detenido, aunque ha tenido que ser atendido por una ambulancia en el lugar de los hechos para curar sus heridas, entre ellas varios cortes y quemaduras, y trasladado al hospital a la espera de su evolución. Uno de sus atacantes también ha sido detenido por la agresión.