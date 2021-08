José Mota confiesa que hubo un famoso desenmascarado de 'Mask Singer' que ningún investigador supo quién era

El cómico y actor José Mota fue uno de los invitados que esta semana acudió al programa Zapeando para hablar de su última película, García y García, y responder a las preguntas de los colaboradores. Su labor como investigador de Mask Singer centró parte de su intervención, en la que confesó que hubo un famoso desenmascarado que ninguno de los miembros del jurado supo quién era.

"¿Alguna vez te pasó que no reconociste a alguien cuando se quitó la máscara?", quiso saber el presentador, Dani Mateo.

"Nos pasó a los cuatro", reconoció Mota al referirse a sus compañeros Javier Calvo, Javier Ambrossi y Paz Vega. Tras una pausa dramática, el actor optó por no revelar el nombre de ese famoso: "No quiero decirlo, así me invitáis la próxima vez a lo que lo cuente", ha dicho entre risas.

"Lo que sí quiero decir de Mask Singer es que la gente que estamos de investigadores, que somos cuatro viejas del visillo, intentamos agarrarnos a pistas que abren veinte caminos distintos", se ha justificado Mota.

Sobre los invitados del programa, el investigador ha insistido en que "ha venido gente muy top, y gente que tú piensas que no puede ser que esté debajo de una máscara, y que le ha abierto paso a otras personas que a lo mejor les daba pudor escénico. Es lo bueno que tiene el concurso, que ese pudor no lo tienes hasta que te quitas la máscara y saludas, que es un momento", ha asegurado Mota.

Dani Mateo, por su parte, también ha comentado el nivel de famosos de la segunda edición, como Esperanza Aguirre, la persona que más le impactó tras una de las máscaras.

"A Mel B, de las Spice Girls, la adiviné por las piernas, por la curvatura de la rodilla. Yo, por las pistas, intuía que tenía que ser una de ellas, y viendo la altura, las piernas...", ha continuado diciendo Mota, a lo que Mateo le preguntó: "¿Tan fan eras de las Spice?". "Lo dije totalmente convencido, no me preguntes por qué, y acerté", indicó Mota.

Respecto a la presencia de Willy Bárcenas, el cantante de Taburete, Mota ha asegurado que sí lo conocía, aunque "no me podía imaginar que estaba debajo" de la máscara de Plátano.