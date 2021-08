Andreu optará a la Secretaría General del PSOE de La Rioja

Andreu ha confirmado su intención en una entrevista a Radio Rioja - Cadena SER- recogida por Europa Press la presidenta del Ejecutivo regional ha afirmado que "mi intención es presentarme, aunque todavía no es formal porque hay que respetar los plazos"

Ha señalado que "hace tiempo que compañeros con los que he estado hablando, y a través de mensajes, me animan a presentarme", y "como quiero lo mejor para el partido, si creen los afiliados que es bueno que me presente, entonces por supuesto me decidiré a dar el paso". No obstante, ha indicado que los plazos para presentar las precandidaturas se abren el 1 de septiembre y hasta el 3, por lo que "allí lo haré formal".

Andreu ha destacado que "tenemos que hacer un partido ilusionante, tiene que participar mucha gente joven, con los que hay que contar, y preparar al partido para ganar las próximas elecciones". En este punto, ha querido agradecer al secretario general actual, Francisco Ocón, por su trabajo, una vez que éste ha anunciado que no optará a la reelección.

La presidenta del Gobierno riojano ha apuntado que hay que afrontar una "nueva etapa" en la que hay que "unirnos con la fuerza que nos da ser un equipo para salir muy fuertes para, por supuesto, apoyar al Gobierno, y prepararnos para hacer ese programa que tanta gente apoyó en las últimas elecciones, y hacerlo más fuerte para ganar las próximas elecciones".

Andreu ha reseñado que se ha demostrado que "aunar esfuerzos en una misma cabeza es más positivo, porque en ocasiones es difícil llevar un ritmo y llevar otro en la defensa de partido, en la defensa de cabeza de gobierno". "Antes pensaba que la bicefalia era una posibilidad, pero después de la experiencia, tengo convencimiento de aunar los esfuerzos en una cabeza, y después tener un equipo extraordinariamente fuerte, unido y grande", ha añadido.

Para concluir, la presidenta se ha referido a los dos años al frente del Gobierno de La Rioja, señalando que hace un balance "muy positivo, a pesar de que desgraciadamente hemos perdido a muchas personas queridas por la pandemia, pero el trabajo del Ejecutivo y la responsabilidad de la ciudadanía, me hace sentirme orgullosa de los riojanos".