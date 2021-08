Cristini Couto, tras desvelar su relación con Cristian Suescun: "Maite Galdeano y Sofía me dan miedo"

Aunque hace unos días se relacionaba a Cristini Couto con Tom Brusse, ambos exconcursantes de La casa fuerte, este viernes quedó claro que los rumores eran falsos. Y es que, la persona con la que la brasileña ha pasado el último mes y medio es otro que también participó en el reality: Cristian Suescun.

El hijo de Maite Galdeano, quien se gana la vida con sus contenidos en la plataforma OnlyFans, manifestó lo ilusionado que se encuentra en una entrevista en el Deluxe en la que también estuvieron Couto y Kiko Jiménez, pareja de Sofía Suescun.

"Ella me encanta, es muy femenina, no hay más que verla. Opinamos igual en todo, me viene genial en el momento en el que estoy, que quiero estabilizarme, y hemos grabado alguna cosa muy bonita", dijo Cristian antes de que Couto le frenara diciendo que no eran tan iguales.

Además, la que fuera skort contó que había visto por videollamada a su posible futura suega, Maite Galdeano, y que le daba miedo, al igual que Sofía Suescun: "Me da miedo entrar en esa familia por ellas", reconoció. Cabe señalar que, además, Couto aseguró haber tenido un affair con Kiko Jiménez en una ocasión, aunque él lo negó.

Jiménez recordó que en su momento también sintió miedo por Maite y adelantó que lo primero que le pediría Galdeano a Couto es que llegara a casa con varias bolsas de comida para la familia, algo que no le hizo ninguna gracia a la brasileña. "De eso nada, yo no compro nada nunca... me lo tienen que comprar a mí los demás", dijo, desafiante.