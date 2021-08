Shaila Dúrcal, en el 'Deluxe': "No me han diagnosticado trastornos alimenticios, pero he tenido depresiones"

Tras al parón estival, este viernes regresó el Deluxe. Y lo hizo con Shaila Dúrcal como primera invitada. La cantante ofreció una entrevista muy personal a colación de su pérdida de peso, pero si algo quiso dejar claro fue que la verdadera transformación se había dado en su interior: "Este proceso es muy mental. Es tener la conciencia de cuidarse y estar sanos", aclaró.

Y es que, si algo vertebró su conversación con María Patiño en calidad de presentadora fue, precisamente, la salud mental. Ambas tienen relaciones complicadas, según dijeron. Eso sí, mientras que Patiño padeció bulimia, la hija de Rocío Dúrcal aseguró no haber pasado por ningún transtorno alimentario.

Lo que sí contó que había sufrido en varias ocasiones es la depresión, algo que afectaba en su alimentación y viceversa. Aunque Dúrcal ya había padecido problemas del ánimo durante su adolescencia, fue a los 26 cuando llegó su peor momento en ese aspecto, con la muerte de su madre.

Y es que, según dijo, con el tiempo se había dado cuenta de hasta qué punto aquello le había pillado siendo joven y sin herramientas para gestionarlo. Después le tocó lidiar con los problemas entre su familia, en un conflicto cuyo origen aseguró desconocer, pero que siempre había decidido mediar, pues odiaba los desencuentros.

El complicado contexto hizo que decidiera alejarse de España hasta que decidió volver hace un año y estar más cerca de su familia, una acción que sigue la línea de enfocarse en su salud mental. Sobre el cambio físico, la cantante especificó que era un tratamiento médico y no una dieta.

Tras la íntima entrevista, la artista recibió una llamada de su marido, Dorio Ferreira, y unos mariachis que le cantaron por su cumpleaños, pues este 28 de agosto, la "sensible virgo", como ella misma describió, cumple 42 veranos: “Antes no me permitía el lujo de disfrutar. Soy muy feliz sobre el escenario, pero no me permitía procesar esos problemas con los míos", confesó, dejando claro que ahora está en un punto totalmente nuevo.