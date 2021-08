Cambio radical en la vida de Ismael, el primer ganador de 'Gran Hermano'

La vida de Ismael Beiro dio un giro radical desde que en 2001 se convirtió en el ganador del primer reality de televisión que se hacía en España: Gran Hermano. Desde entonces, la vida del exconcursante ha sido toda una montaña rusa: desde el fatídico accidente de 2002 que casi acaba con su vida y del que todavía le quedan secuelas, hasta hacerse inversor en bolsa e incluso publicar un libro titulado La vida es trading.

"Una guía para entender, de manera fácil y cómoda, con anécdotas y situaciones cotidianas, qué es esto de los mercados financieros y la bolsa", explica a sus seguidores en un reciente post en su cuenta de Instagram.

Sobre todos estos aspectos de su vida ha hablado recientemente en una entrevista en el canal de Mtmad con Lorena Romera. "Invirtiendo en bolsa llevo unos siete meses, lo primero ha sido formación (...). Afortunadamente, no he perdido dinero, he ido muy lento, mirando todo, el trader se hace a sí mismo", explica sobre su incursión en el mundo de los mercados financieros.

"No se gana dinero fácil, tienes que dedicarle mucho tiempo, no es que deje de lado mi familia ni mi trabajo, pero sí lo compagino, y eso conlleva dormir muy poco", ha reconocido sobre su trabajo como trader.

Tras su victoria en la primera edición de Gran Hermano, Beiro ha reconocido que a pesar de los años, sigue "siendo el mismo".

"Tenemos un grupo de Whatsapp con los que participamos en el primer Gran Hermano, que le llamamos Gran Hermano Original, porque era el primero, el más auténtico, no sabíamos dónde estábamos ni la repercusión. Todos los días hablamos, somos un grupo de recurso, cuando alguien tiene una necesidad entre todos le apoyamos, le ayudamos... Muchas veces nos hemos planteado si volveríamos a participar, y todos pensamos que sí, pero si fuéramos los mismos, porque nos llevábamos tan bien...", ha añorado.

Asimismo, Ismael Beiro también ha recordado cómo fue el terrible accidente de moto que le tuvo en coma 40 días. "Me arrolló un todoterreno que se saltó un semáforo (...). Empecé la vida con la cabeza en otro sitio, mareado, con dificultades para andar, roto entero", ha asegurado.

"Cuando pasas dos años para recuperarte y muchos años más para terminar recuperarte del todo te das cuenta de que lo importante es la vida, y la vida hay que disfrutarla", ha asegurado. El gaditano ha admitido que todavía tiene secuelas, como la pérdida de olfato y el movimiento del pie "un poco limitado".

En otra reciente entrevista en El Mundo, Beiro manifestaba su sueño de querer ser alcalde de Cádiz: "Cuando uno recorre mundo ves muchas ciudades que estaban muy marginadas y hoy son número uno a nivel turístico en el mundo. Y el turismo son gasolineras, tiendas, alquiler de coches, restaurantes, hoteles... Es empleo. Cádiz es una de las capitales con más paro del mundo porque estamos de espaldas al mar. Necesitamos un Cádiz peatonal, un Cádiz con un tranvía, un Cádiz sostenible con vehículos eléctricos. Y dicen: perderá encanto. Cádiz no va a perder encanto nunca mientras haya gaditanos viviendo allí. Estoy de verdad en plena campaña...", aseguró al respecto.