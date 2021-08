Ecologistas en Acción pide a La Zubia que justifique la "tala indiscriminada y salvaje" de olmos

El Consistorio dio cuenta este pasado jueves de que iniciaba las labores de tala y sustitución por naranjos de una veintena de olmos que desde hace años sufren una plaga de Galerucella luteola, un pequeño escarabajo de entre cinco y seis milímetros que los perfora y que porta el hongo Ceratocystis ulmi, causante de una gran cantidad de desechos que ensucian las calles.

Según la organización ecologista, "no se entiende la urgencia en talarlos, cuando los árboles están vivos y no hay problema de caída de ramas por muerte de árbol, por lo que se ha preguntado "por qué no hacer una poda invernal, un tratamiento y ver cómo responden".

"Exigimos máxima transparencia, democracia y una seria justificación de esta actuación tan agresiva para nuestro medio ambiente urbano, necesitamos a los arboles para respirar y vivir mejor", han agregado desde Ecologistas en Acción.

Han criticado también que el gobierno municipal saliente el pasado julio, de PP, Cs y Ganar La Zubia, "se despedía asfaltando caminos rurales en la Vega" y que el actual, presidido por el PSOE, "inicia su gestión con una tala indiscriminada de árboles de gran porte a pie de acequia".

Estos árboles que han crecido regados con la humedad de la Acequia del Genital, procedente del río Monachil, "a pesar de estar entubada", han estado en "la única calle de La Zubia que tenía sombra natural, tan importante en estas épocas de intenso calor".

"La sustitución por naranjos como la mejor solución" no es tal, según los ecologistas pues "no son árboles de gran porte que den sombra, tan necesaria es estos tiempos de emergencia climática. Tampoco son grandes sumideros de dióxido de carbono tan necesarios en esta época, ni variedades autóctonas que ayuden al aumento" de la biodiversidad.