El Consell dissenyarà la desescalada en funció de la situació epidemiològica de finals de la pròxima setmana

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha assenyalat que la desescalada es dissenyarà en funció de com es trobe la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana els pròxims 4 o 5 de setembre per a decidir si les restriccions que estan vigents fins al dia 6, inclòs el toc de queda en 68 municipis, es mantenen o s'alleugereixen.

Barceló, en roda de premsa, ha explicat que s'està treballant en tots els escenaris per a veure "com es fa la desescalada gradual" a partir del 7 de setembre "si es van consolidant les dades de descens mantingut" que s'estan registrant en la Comunitat Valenciana.

No obstant això, ha recalcat que "no hi ha un esborrany" ni es pot avançar res perquè la situació en una setmana pot canviar molt. El que sí que estan clar, ha apuntat, són els nivells d'alerta en els quals es decidiria alleujar o mantindre les restriccions.

"Però tot està en funció de l'escenari en el qual ens trobem el 4 o el 5 de setembre perquè els escenaris són canviants i si ho férem ara probablement serien restrictives, per la qual cosa cal esperar que transcòrrega aquesta setmana per a veure com evoluciona", ha insistit.

De la mateixa manera, sobre l'alçament del toc de queda aprovat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per a 68 municipis dependrà de l'evolució de la incidència acumulada que registren. "És la mesura més dràstica, però que també té un dels majors efectes per a baixar la incidència", ha recalcat.

Sobre aquest tema, ha recalcat que en aquests moments la variant Delta, que té una capacitat de transmissió molt més elevada que les anteriors, és ja la predominant en la Comunitat Valenciana i la responsable del 95% dels contagis".

Vacunació

No obstant això, ha destacat que en aquests moments un 87,1% de la població a vacunar està immunitzada amb una dosi i el 74,8% té la pauta completa. A més, el 94,7% de la població de més de 40 anys té almenys una dosi i el 92,3% compta amb la cobertura completa, per damunt de la mitjana d'Espanya.

Quant a la incidència acumulada en els últims 14 dies, de 221 casos, la Comunitat Valenciana es troba 55 punts per davall de la mitjana d'Espanya i solament dues comunitats autònomes -Astúries i Canàries- tenen una incidència inferior. "Són dades pesitives, però hem de continuar sent molt prudents, ja que no podem oblidar que cada vegada que ens relaxem apareixen brots i repunts", ha assenyalat.

Oci nocturn

Per això, ha assenyalat que estan estudiant les propostes que els ha traslladat el sector de l'oci nocturn i de l'hostaleria i "es contemplarà" tota la situació abans de decidir si l'alçament de les seues restriccions "no ens fa retrocedir".

Sobre aquest tema, ha aclarit que "no es tracta de tindre sensibilitat", ja que la Generalitat "entén la seua situació i per això ha establit ajudes econòmiques", sinó que es tracta de determinar si es donen les condicions perquè "una activitat siga completament segura i no ens faça retrocedir".