Así define a Merkel su profesora de ruso cuando era pequeña

La exprofesora de ruso de Angela Merkel en sus tiempos de colegio, Erika Benn, destaca el esfuerzo de la canciller en sus 16 años al frente del Gobierno alemán y su humildad en una entrevista con el diario regional Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

"No lo ha hecho mal, decir eso sería impertinente", dijo, y agregó; "Se ha esforzado, lo que tiene también mucho que ver con su carácter. Nunca tuvo intereses materiales, ella ya era así de jovencita". Benn, de 83 años y que todavía reside en Templin, la ciudad en el este de Alemania donde creció Merkel, considera que "teniendo en cuenta sus capacidades intelectuales, perfectamente habría tenido razones para haber sido alguna vez algo arrogante, pero tampoco fue eso, de ninguna manera".

Según la exdocente, la canciller no es particularmente valorada por muchos de los habitantes de Templin, que "no se identifican con ella", aseguró. "Cuando me pregunta qué es lo que piensan en la calle de ella, siempre dijo: 'Pues salgan ustedes y pregunten pero yo no voy, porque no me quiero dejar ofender", agregó.

Benn, que durante trece años representó al poscomunista Partido del Socialismo Democrático (PDS) y a la formación sucesora La Izquierda en la asamblea de distrito, guarda distancia política con la canciller. "Mi amor no era tan grande como para votar a la CDU", la Unión Cristianodemócrata de la canciller, dijo.

No era una niña alegre

Recuerda que Merkel, que acudía a su casa en el marco de un programa para alumnos aventajados que recibían clases adicionales y recibían preparación para las "olimpiadas de ruso", era "increíblemente aplicada y nunca llevaba la contraria", lo que no quiere decir que fuera una empollona. "Aprender sencillamente le divertía" y las al menos dos clases adicionales por semana y los muchos ejercicios que debían realizar, "no eran un problema para Angela", aseguró.

No obstante, Merkel no era una niña alegre, agrega, "a pesar de que a veces se quiere difundir esa idea, porque hay fotos adorables de ella de pequeña". "También le tuve que enseñar a ser amable", agregó. Lo que realmente lamenté "es que Angela nunca haya sido madre". La madre de Merkel tuvo tres hijos y ni un nieto y "eso la dejó muy triste", aseguró.