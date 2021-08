Moreno asegura que la Junta protegerá "cualquier singularidad" que se encuentre en la cueva de La Araña

No obstante, cuestionado por periodistas en su visita este viernes a la capital, Moreno ha incidido en que hasta que no se tengan los informes no se puede valorar: "Los informes lo que nos tienen que decir es exactamente el valor que tiene desde el punto de vista de todos los sentidos y qué nivel de protección le tenemos que dar".

En este punto, ha asegurado que "lo que está claro es que desde el Gobierno andaluz vamos a proteger cualquier singularidad, aspecto positivo, que podamos encontrar con esa posible cueva", asegurando que ha sido "un hallazgo sorprendente y positivo".

"El ánimo del Gobierno es protegerlo, y es nuestra obligación, además, pero tenemos que saber por parte de los expertos qué debemos proteger, cómo...", ha concluido.