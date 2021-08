La próxima gran pandemia como la del coronavirus que probablemente ocurra en este siglo, según los científicos

Un nuevo estudio estadístico ha puesto de relieve que las grandes pandemias con un impacto similar a la de la Covid son mucho más comunes de lo que cabría esperar. De hecho, según esta reciente investigación, existe un 2% de probabilidad de que una pandemia de características similares pueda ocurrir cada año.

El estudio, publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y desarrollado por científicos de la Universidad de Duke (EE UU), ha analizado brotes de enfermedades durante los últimos 400 años para estimar la intensidad de estos eventos y la probabilidad anual de que se repitan.

"La conclusión más importante es que las grandes pandemias como la Covid-19 o la gripe española son relativamente probables", apunta en un comunicado el investigador William Pan, profesor de salud ambiental de la Universidad de Duke y coautor del estudio.

Según esta investigación, apunta, la probabilidad de que exista una pandemia como la Covid es de aproximadamente el 2% cada año, lo que significa que "alguien nacido en el año 2000 tendría aproximadamente un 38% de probabilidades de experimentar una". Esas probabilidades, según los autores, parecen empeorar con el tiempo.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigadores examinó el registro histórico de epidemias desde el año 1600 hasta la actualidad. De las 476 epidemias documentadas, alrededor de la mitad tuvieron un número conocido de víctimas, es decir, unas 145 epidemias causaron menos de 10.000 muertes, mientras que se sabe de la existencia de otras 114, pero se desconoce el número de víctimas mortales.

Entre las principales epidemias que analizaron se encuentran los diferentes brotes de peste o cólera que ha habido a lo largo de los últimos 350 años, y se excluyeron los brotes de enfermedades actualmente activas como el VIH, la malaria o la Covid.

"La lenta disminución de la probabilidad con la intensidad de la epidemia implica que las epidemias extremas son relativamente probables", apuntan los investigadores en el artículo. Esta probabilidad no es constante, sino que está creciendo, señalan.

"Junto a las recientes estimaciones de las tasas crecientes de aparición de enfermedades en los reservorios animales asociados con el cambio ambiental, este hallazgo sugiere una alta probabilidad de observar pandemias similares a la Covid-19 que podría duplicarse en las próximas décadas", indican los investigadores.

"Esto apunta a la importancia de una respuesta temprana a los brotes de enfermedades y a la capacidad de crear una red de vigilancia de pandemias a escala local y mundial, así como establecer una agenda de investigación para comprender por qué estos grandes brotes se están volviendo más comunes", concluye Pan.