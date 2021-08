La revelación de la posible existencia de un diario escrito por Rocío Jurado ha revolucionado a la mayoría de medios de comunicación, que están a la espera de que salgan a la luz todos los detalles. Pero parece que la de Chipiona no es la única artista que escribía sus pensamientos más íntimos; Chelo García Cortés. que durante años ha sido amiga de Isabel Pantoja, contó que la tonadillera también escribía un diario.

Este viernes, los colaboradores de El programa del verano han preguntado a la hija de la cantante por este tema. Isa Pantoja ha confirmado que en más de una ocasión ha visto a su madre escribir canciones y algunas reflexiones en pequeños cuadernos. "Es verdad lo que dice Chelo, tiene una letra muy bonita. Canciones, pensamientos... Supongo que escribe varias cosas", ha comentado.

La colaboradora ha contado que cuando era una niña su madre le regalaba diarios con una dedicatoria escrita en la primera página para que pudiera expresar sus sentimientos. "Yo creo que ella, además de las letras y todo, se desahoga y cuenta sus cosas", ha añadido la tertuliana. No obstante, Isa ha explicado que, a pesar de haberla visto escribir en persona, nunca ha leído estos textos, ya que considera que es algo privado.

La hija de la tonadillera ha asegurado que si algún día esos diarios caen en sus manos no desvelará el contenido de los mismos por respeto a su madre. "Nuca los desvelaría, porque me parece algo muy intimo. Como he dicho, uno cuando tiene un mal día escribe lo que le sale en el momento en vez de contarlo. Ella no ha hablado nunca en público de temas delicados, por lo que supongo que ella se habrá podido desahogar y si ella no lo ha querido hacer público yo tampoco soy quien para sacarlo", ha justificado Isa Pantoja.