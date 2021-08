Pampliega estalla contra Irene Montero por no sacar a 9 niñas de Afganistán: "El feminismo debe ir más allá de Twitter"

El periodista Antonio Pampliega, especializado en zonas de conflicto, ha cargado duramente contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por no haber rescatado a nueve niñas jugadoras de baloncesto de Afganistán. Según el periodista, mantuvieron una conversación en la que Montero le prometió mover salvoconductos para ellas que al final quedó en nada. Según Pampliega Montero tampoco se ha preocupado por ellas después de los atentados del Aeropuerto de Kabul: "¡Tenías a nueve niñas en ese aeropuerto! Y te han dado totalmente igual!".

El pasado domingo llegaba a España Nilofar Bayat, la capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas para comenzar una nueva vida jugando el Bidaideak Bilbao BSR, su nuevo equipo. Desafortunadamente, otras nueve compañeras no han corrido la misma suerte. Hoy, cuando España ya ha anunciado que da por terminada su misión militar en Afganistán, esas niñas siguen atrapadas en el Kabul de los talibán.

Son jóvenes que corren peligro en un Afganistán en el que los Talibanes prohiben a las mujeres hacer deporte. Por eso hace dos días y jugándose la vida, consiguieron saltarse los controles de los talibán y llegar al aeropuerto de Kabul.

Pampliega intervino para conseguir sus salvaconductos

Una ves allí, el periodista Antonio Pampliega, muy implicado en los rescates de Afganistán, intervino para conseguir salvaconductos con los que sacarlas del país. Para ello, según ha contado en Twitter, llamó a Irene Montero, la Ministra de Igualdad, que le aseguró mover el asunto. Sin embargo, a día de hoy, las jóvenes siguen allí, sin que Montero las haya rescatado. Y Pampliega ha estallado contra la Ministra: "El feminismo debe ir más allá de Twiter.

Hablamos x teléfono el martes. M dijist q movías los salvoconductos d las niñas dl basket. Aye hablamos. T dije q volvían a intentarlo. Después del atentado no has sido capaz d escribirme un WhatsApp para preguntarme si están todas bien. El feminismo debe ir + allá de Twitter. https://t.co/3tp3IcvTet — Antonio Pampliega (@APampliega) August 27, 2021

Lo ha hecho después de que Montero hablada en Twitter sobre los derechos humanos de las mujeres afganas, algo que ha indignado especialmente al periodista, después de que la Ministra no haya ayudado a nueve niñas a salir del país: "No es de recibo que uses tus RRSS para hablar de los derechos de las mujeres afganas cuando en privado demuestras que te da exactamente igual".

No es de recibo que uses tus RRSS para hablar de mis derechos de las mujeres afganas cuando en privado demuestras que te da exactamente igual. Un WhatsApp o una llamada. "Antonio, ¿están todas bien?". Te mandé sus fotos para que vieses en qué condiciones habían ido al aeropuerto. — Antonio Pampliega (@APampliega) August 27, 2021

"Tenías 9 niñas en ese aeropuerto! Y te han dado totalmente igual"

Sin embargo, lo que más ha indignado a Pampliega es que la Ministra no se haya preocupado por ninguna de las niñas después del atentado múltiple que se produjo en el aeropuerto de Kabul, que ha dejado más de un centenar de muertos, incluido 13 soldados estadounidenses, y en el que poco antes se encontraban las niñas: "Un WhatsApp o una llamada. "Antonio, ¿están todas bien?".

Afortunadamente, las niñas están bien. Debido al cansancio y a las malas condiciones de la espera, abandonaron el aeropuerto de Kabul poco antes de que comenzaran las explosiones. Pero, según Pampliega, Montero ni siquiera levantó el teléfono para preocuparse por su integridad física: "¡Hostias, tenía 9 niñas en ese puto aeropuerto! Y te han dado totalmente igual".

Sé que no estaba en tu mano lo del salvoconducto. No es eso lo que te reprocho. Me cabrea ver que por aquí todos son loas al feminismo y a las mujeres afganas. ¡Hostias, tenía 9 niñas en ese puto aeropuerto! Y te han dado totalmente igual. — Antonio Pampliega (@APampliega) August 27, 2021

Ahora, la espera continúa para esas nueve jóvenes. Están escondidas en sus casas, intentando protegerse de los talibán y a la espera de que Irene Montero envíe la ayuda o de que cualquier otro país las salve de la barbarie del régimen talibán. De momento han salvado su vida, pero si todo sigue así, perderán su sueño y su libertad.