Shaila Dúrcal: del recuerdo de su madre, al incidente en el que perdió parte de su dedo y su nueva vida 'fit'

"Este verano apuesto por una vida saludable con mi equipo PronoKal! ¡Llevo 4 meses con mi método de adelgazamiento y estoy más feliz que nunca con mi resultado! Son casi 20 kg!!!!". La artista Shaila Dúrcal publicaba este positivo mensaje hace apenas cuatro días en su cuenta oficial de Instagram para relatar su espectacular cambio físico y su nueva vida basada en entrenamiento y dieta saludable.

Este viernes regresa el programa Deluxe a Telecinco y para esta gran ocasión han invitado a la cantante, que ofrecerá una entrevista centrada en su cambio de imagen. La hija de Rocío Dúrcal y Antonio Morales (Junior) vuelve a la cadena de televisión totalmente renovada y con nuevas energías.

Una pasión por la música desde pequeña

Shaila Dúrcal es la hija menor de una de las familias más relevantes del panorama musical en España. Desde pequeña siempre tuvo claro que quería seguir los pasos de su madre, Rocío Dúrcal, y de su padre, Antonio Morales Junior, y se esforzó por conseguirlo y llegar donde está hoy.

Tras finalizar sus estudios, la actriz y cantante española comenzó a estudiar canto y danza en Madrid y poco después se mudó hasta Miami. Era el año 1999 y allí estuvo hasta 2001, para después ir con su madre a todas las giras que realizaba por Estados Unidos y América Latina.

Fue en México el país donde comenzó a ser conocida y donde firmó su primer contrato laboral como artista en 2001. Sin embargo, pocos años después cambió por completo su vida tras el fallecimiento de su madre a causa del cáncer, lo que supuso un gran duelo para la familia Dúrcal.

Concretamente, en el mes de marzo de 2006 fallecía la cantante por el agravamiento del cáncer de útero que padecía y que se había extendido a otros órganos. Poco tiempo después, su hija sacaba un disco con las canciones de su madre. "Fue un regalo que quise hacerle a mi madre. No le dio tiempo a verlo en la calle, pero sí que pude ponerle las maquetas. Es una forma de demostrarle que soy lo que soy gracias a ella", relataba en 2007 en una entrevista a 20minutos.

El impacto emocional tras perder su dedo

Otro de los momentos más impactantes en la vida de Shaila Dúrcal fue cuando perdió parte de su dedo en un aparatoso accidente en agosto de 2018, lo que repercutió en su estado emocional. Fue la propia artista la que relató en una entrevista que había atravesado una etapa realmente dura tras la amputación de su dedo y cómo había tratado de superarlo. De hecho, ella misma publicaba vídeos e imágenes en sus redes sociales sobre el proceso de recuperación.

De hecho, la cantante explicó las consecuencias que tuvo en su vida, concretamente en su físico, este accidente. Durante una entrevista en el programa Mi casa es la tuya presentado por Bertín Osborne, Shaila Dúrcal contó que tras este accidente dejó de fumar y que había "engordado veinte kilos". "Me da igual, no me importa, lo gano en salud", detallaba.

La nueva imagen de Shaila Dúrcal

Ahora, la cantante de 41 años de edad, que vive entre Madrid, México y Houston, regresa a Telecinco para hablar de su nuevo cambio físico y de lo feliz que se encuentra en estos momentos de su vida. Así lo refleja también en cada publicación en Instagram, ya que se siente realmente agradecida de la vida.