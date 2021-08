Kultur despide el mes de agosto con los conciertos de Ana Alcaide en Lodosa y No More Blues en Azagra

En concreto, esta tarde, a las 20 horas, la Plazuela de Lodosa acogerá la actuación de Ana Alcaide, que con su espectáculo 'Luna Sefardita' presentará un viaje sonoro por la España de las tres culturas. Por su parte, mañana, a las 21 horas, la plaza de Los Fueros de Azagra se convertirá en escenario para el grupo No More Blues, que mostrarán sus dos décadas de experiencia en el swing, el jazz, soul, blues, funk y R&B.

'LUNA SEFARDITA', DE ANA ALCAIDE, EN LODOSA

Con más de 500 conciertos en cuatro continentes, Ana Alcaide es todo un referente en el panorama de las músicas del mundo a nivel internacional. Con 6 trabajos discográficos a sus espaldas, ha recibido varios premios y menciones, como la Medalla al Mérito Cultural en las Artes Escénicas y la Música de Castilla-La Mancha. Además, ha colaborado en el trabajo de artistas como Loreena Mckenitt o Luis Cobos, ha informado el Gobierno foral.

'Luna sefardita' es un espectáculo de canciones a ritmo de pasacalles, melodías orientales, leyendas sefardíes y nuevas composiciones de inspiración antigua con letras en castellano y en judeoespañol o ladino.

Hoy mismo en Lodosa, antes de la actuación, se ofrecen sendas visitas guiadas al Museo de la Conserva en San Adrián, a las 10.15 horas y a las 12.15 horas, para grupos de un mínimo de doce personas. Además, durante todo el día, se podrá disfrutar de un paseo interpretado por las orillas del Ebro para descubrir los álamos bicentenarios, que arranca en el Ferial-Medianil y es gratuito.

NO MORE BLUES, EN AZAGRA

Con veinte años de experiencia sobre los escenarios, los miembros de No More Blues han sido siempre fieles a un mismo concepto musical, con arreglos propios de temas de grandes músicos que han recorrido décadas de éxitos, de la talla de Blues Brothers, Eagles, Tina Turner, Joe Cocker, Christina Aguilera, Stevie Wonder, Nina Simone, Wilson Pickett y Aretha Franklin. "Nuestro objetivo es llegar a todo tipo de público, melómanos incluidos, para bailar, cantar y, por supuesto, disfrutar a partes iguales", afirman.

Mañana, antes del concierto en Azagra, podrá realizarse una visita a Bodegas Manzanos, a las 11 horas para grupos de un mínimo de diez personas.