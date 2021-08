València promou l'agricultura sostenible a través del projecte “Haca i mans”

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, i en col·laboració amb la Fundació Entretantos està desenvolupant el projecte “Haca i mans”, que té com a objecte desenvolupar i reforçar l'agricultura sense petroli per a la mitigació del canvi climàtic i generar punts de trobada i intercanvi de pràctiques sostenibles entre llauradors i llauradores. El passat 10 de juliol es va realitzar una sessió formativa gratuïta, que va aprofundir en les pràctiques, ferramentes i utillatges actuals per al maneig de cultius hortícoles amb tracció animal a l'Horta. Aquesta sessió, la primera de l'itinerari formatiu "Haca i mans", es va desenvolupar a Meliana.

Els formadors de la sessió van ser dos llauradors que utilitzen tracció animal: Cristóbal Aguilar, llaurador tradicional que cultiva verdures amb l'ajuda de la seua haca; i Xavier Baixauli, llaurador agroecològic de Museros. Tots dos van desenvolupar la trobada, en la que van compatir els seus coneixements sobre tècniques, ferramentes i utillatges i van realitzar demostracions pràctiques d'utilització de la xaruga, l'obridor múltiple en cultius de cebes, encisams i cols, i sembrar i tapar creïlles, entre altres tècniques.

Xavier Baixauli, reivindica aquest tipus d'agricultura sostenible i aposta “per la utilització d’animals per a l’agricultura en mitjanes i xicotetes explotacions front els tractors i la mula mecànica, perquè aporta un valor afegit en la gestió de la matèria orgànica, tancant el cercle de l’agroecosistema, perquè l'herba i la matèria orgànica torna a entrar en l'explotació en forma de fem”.

"Quan jo era xicotet la comarca de l'Horta estava plena de llauradors, hi havia molta interacció i molts punts de trobada. Ara falten eixos espais i aquesta iniciativa ha contribuït al fet que ens trobem, parlem i ens formem entre nosaltres" comenta un llaurador que va participar en la primera sessió del programa.

En aquella primera convocatòria van participar 16 persones, de les quals 12 eren llauradors de Bétera, Cases de Bàrcena, Meliana, Sollana, Mareny de Barraquetes, Llosa de Ranes, Mislata i Guadassuar, que fan servir la tracció animal en el maneig dels seus cultius.

El mes de setembre i octubre venen plens d'activitats d'"Haca i mans". L'11 de setembre es realitzarà a Poble Nou la segona sessió formativa de l'itinerari. La temàtica serà la creació, adaptació i utilització de maquinària i eines sense petroli per al treball agrícola a l'Horta i comptarà amb la presència del col·lectiu Eixarcolant, que farà demostracions amb maquinària i eines per a la preparació del terreny, sembra i plantació, desherbar i collir; i amb dos ferrers, Germán Císcar, de La Llosa de Ranes i Alfredo Roig, de Bonrepòs i Mirambell, que presentaran els treballs de ferreria que han realitzat per a l'adaptació de ferramentes i utillatges pel maneig agrícola actual a l'Horta.

El 25 de setembre, es realitzarà l'última sessió de l'itinerari, que abordarà el maneig dels animals per al treball agrícola a l'Horta de la mà d'Abel Ibáñez, llaurador ecològic expert en tracció animal. En concret es parlarà del sentit dels animals en una finca, benestar animal, instal·lacions, necessitats bàsiques, condicions per a albergar els animals, entrenament, educació, etapes de l'ensinistrament i es realitzaran exercicis amb els cavalls.

L'activitat compta amb la col·laboració de moltes entitats que donen suport i promouen la tracció animal com: Asociación Nacional de Tracción Animal "ANTA La Esteva", Associació Catalana de Tracció Animal (ACTA), Asociación Galega de Tracción Animal - Á Molida (AGATRAM), Asociación Nacional de Criadores de la Raza Asnal Zamorana-Leonesa (ASZNAL), Associação Portuguesa de Tracção Animal (APTRAN) i Fédération Européenne du Cheval de Trait pour la promotion de son Utilisation (FECTU).

Aquesta reunió serà en Genovés, al mateix lloc en què l'endemà, el 26 de setembre, se celebrarà la II Trobada ibèrica de tracció animal, amb taules redones i demostracions.

L'última activitat serà la Fira demostrativa "Haca i mans", programada per al 2 d'octubre en Poble Nou, que comptarà amb una taula redona sobre l'ús actual i els reptes de la tracció animal i maquinària i eines sense petroli a l'Horta de València, així com demostracions i pràctiques.