Isa Pantoja sorprende con sus dotes musicales al cantar el tema 'No te aferres', de su madre, en 'La última cena'

Este jueves, Telecinco emitió la semifinal de La última cena. Lydia Lozano y Laura Fa fueron las encargadas de cocinar para unos comensales entre los que hubo, nada más y nada menos, que cuatro Pantojas.

Ninguna fémina de la familia quiso perderse una gala repleta de tensión, pero también de humor y de música. Isa Pantoja, Sylvia Pantoja y Anabel Pantoja llegaron juntas al evento haciendo alarde de una unión que no es muy común ver de manera tan clara.

La cuarta invitada procedente de una de las familias que más portadas protagonizan en prensa rosa fue la propia Isabel Pantoja. Y es que, fue el personaje en el que centró sus esfuerzos el imitador Josep Ferré en esta penúltima entrega de la edición, que comenzó a las 23:00 en Telecinco, justo después del concurso Alta tensión.

En un momento dado, el programa propuso que las cuatro se batieran en una competición a lo Operación Triunfo para ver quién cantaba mejor. Para tamaño desafío se eligió el tema No te aferres, uno de los más recurrentes de la tonadillera (de la de verdad), que narra una ruptura que tiene su causa en una tercera persona.

Isa Pi cantando muchísimo mejor que el "cantante" de su hermano, da que pensar #LaUltimaCena6 pic.twitter.com/CjOMKPpD8O — Salseo💫 (@TVSALSEO) August 26, 2021

La primera en aventurarse fue Isa Pantoja. La joven obtuvo críticas muy positivas tanto en redes como en plató, aunque cabe destacar que no se trató de su primera incursión musical: ya lanzó su single Ahora estoy mejor en 2019, que incluía la mítica frase Yo maté a Frozen.

Anabel cantando “Así fue” de Isabel Pantoja, no será cantante profesional pero lo ha hecho de maravilla 🧡 @AnabelPantoja00 #LaÚltimaCena6 pic.twitter.com/Q8r3an3yjb — alexia (@justmiriamr) August 26, 2021

También se atrevieron a ponerse al micrófono una cautivadora Anabel Pantoja y Josep Ferré. La que no quiso medirse fue Sylvia Pantoja, que dejó claro que nunca había cantado karaoke y mucho menos canciones de su tía y que no estaba dispuesta a hacerlo. Eso sí, no perdió la oportunidad de interpretar una parte de su canción, Vive la vida.