Ana Belén, de 'Los Libérrimos' sorprendida por su eliminación en '¡Boom!': "¿Me estás hablando a mí?"

Los Libérrimos no siempre llegan al completo a la Bomba Final de ¡Boom! y eso fue lo que pasó este jueves. Los Maliciosos, sus rivales del día, decidieron que fuera Ana Belén la primera eliminada (luego también caería Ana) y no pudiera ayudar a su equipo en la última prueba del concurso de Antena 3.

El conjunto campeón, en su programa número 82, llegó a la tercera bomba confiado tras haber eliminado a uno de sus adversarios, pero la pregunta se les atragantó y también perdieron a uno de sus miembros.

"¿Qué famosa canción de U2 fue dedicada a Martin Luther King?", preguntó Juanra Bonet a Los Libérrimos, a los que les dio las siguientes opciones: "One, Pride (in the name of love), Where the streets have no name, Angel of Harlem o Bullet the blue sky".

Pregunta para Los Libérrimos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Ana, Ana Belén, Alberto y Simón eliminaron Angel of Harlem "porque creo recordar que se la dedicaron a Billie Holiday", señaló el barcelonés, acertando. "Pride me parece que hablaba de la situación en Irlanda, la quitaría", comentó Simón.

Alberto cortó el cable y la bomba explotó, ya que esa era la respuesta correcta a la pregunta. Tras escuchar un poco de la canción, llegó el turno de Los Maliciosos, que seleccionaron a un miembro de Los Libérrimos para que fuera eliminado.

Los Libérrimos fallan, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

"Sintiéndolo muchísimo y con todo el dolor de nuestro corazón, vamos a eliminar a Ana Belén", afirmó Carlos: "¿A mí? ¿Me estás hablando a mí? Me voy, me voy...", exclamó la concursante, quedando eliminada de la Bomba Final y quedándose si poder ayudar a su equipo.