Morella mostra el condol a la família del jove natural de la localitat mort en l'ensulsiada de Peníscola

L'Ajuntament de Morella ha lamentat l'accident ocorregut aquest dimecres a Peníscola, on s'ha esfondrat un edifici d'apartaments, i ha mostrat el seu condol a la família i a les persones pròximes al jove morellà que ha perdut la vida en aquests fets i s'ha posat a la seua disposició per a qualsevol necessitat que tinguen.

El cos del menor, de 15 anys, ha sigut trobat sense vida a les 7.43 hores d'aquest dijous entre els enderrocs de l'ensulsiada de l'edifici de tres altures que es va desplomar a la urbanització Font Nova de Peníscola en la vesprada d'aquest dimecres, segons han informat els serveis d'Emergències de la Comunitat Valenciana.

El menor era el segon dels tres desapareguts després de l'accident, tots ells de la mateixa unitat familiar. Segons han explicat fonts municipals, a l'apartament residia una parella amb els seus respectius fills. El menor mort era fill de l'home de la parella, mentre que el fill de la dona va ser localitzat amb vida la passada mitjanit i ella continua desapareguda, buscada pels equips de rescat.

L'alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha volgut expressar "el condol a la família en aquests moments tan "durs" i ha assegurat estar al costat de les persones pròximes al jove per a oferir-los l'ajuda que siga necessària. Finalment, ha volgut "agrair l'esforç dels serveis d'emergència i el seu treball en les llargues hores per a rescatar a les persones accidentades per l'enderrocament".