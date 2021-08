La pólvora torna a València en Falles amb 19 mascletaes i 7 castells des de llocs no comunicats

La pólvora torna als carrers de València en les Falles de 2021, ajornades al mes de setembre per la Covid-19 i després de la suspensió de les de 2020 per aquesta pandèmia, amb 19 mascletaes i 7 castells de focs artificials que es dispararan des de llocs de la ciutat que no han sigut comunicats per a "evitar concentracions de persones" davant la pandèmia de la Covid-19.

Així ho ha indicat, en un comunicat, la Junta Central Fallera (JCF), que ha destacat que a conseqüència de l'actual situació sanitària en els pròxims actes fallers les mascletaes eixiran de la "tradicional catedral de la pólvora" durant les Falles, "la Plaça de l'Ajuntament de València", per a oferir-se des de diferents punts de la ciutat.

El mateix passarà amb els castells de focs artificials, que es dispararan des de diverses ubicacions. En tot cas, aquestes "no es donaran a conéixer per a evitar concentracions de persones", ha insistit la Junta Central Fallera.

Les 19 mascletaes -tradicionalment durant les Falles es dispara aquest número de 'mascletaes' entre l'1 de març, primer dia oficial del calendari faller després de la 'Crida', i el 19 de març, dia gran i últim d'aquestes festes- tindran lloc en aquesta ocasió en barris de la ciutat de la mà d’ empreses pirotècniques com Peñarroja, Zarzoso, Pibierzo, Saragossana i Tamarit.

A aquestes signatures se sumaran altres com Aitana, Drac, Turís o Tomás, Pirotècnia Valenciana, Nadal-Martí, Germans Borredà, Alpujarreña i Caballer FX, així com Martí, Gironina, Mediterráneo, Europlà i Germans Caballer.

Totes les mascletaes s'oferiran entre l'1 i el 5 de setembre, dies en què es desenvoluparà el calendari d'actes fallers de 2021, en diferents ubicacions de la capital valenciana i a les 14.00 hores, respectant l'horari tradicional de tret en Falles.

El calendari pirotècnic dels actes fallers d'enguany inclou també, com succeeix habitualment, el tret de l'Alba dels Falles, com a prèvia a la 'plantà' dels monuments. En aquest cas, la pirotècnia Mediterráneo serà l'encarregada d'engalanar el cel de la ciutat de València amb aquest acte.

Així mateix, hi haurà 'Nit del Foc' la nit del 4 al 5 de setembre. S'oferirà a la 1.30 hores des de diferents punts de la ciutat i tindrà com a protagonistes a la pirotècnies Aitana, Europlà, Pirotècnia Valenciana i Caballer FX.

Aquest calendari de Falles el tancarà, el diumenge 5 de setembre, el castell de la 'Cremà', amb la qual conclouran tots els actes, i de la mà de Ricasa, Pirotècnia Ricardo Caballer.