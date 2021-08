Santander acuerda iniciar los trámites para la ampliación del parque de Las Llamas

Además, en la sesión se ha debatido, a instancias de Vox, sobre la situación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, punto en el que la alcaldesa, la 'popular' Gema Igual, ha replicado a las críticas de la oposición por sus recientes declaraciones que no se puede "callar" ante una "regular" gestión: "No vamos a ser cómplices de que la UIMP siga agonizando", ha avisado.

En el capítulo económico destaca la aprobación de cuatro expedientes de modificación presupuestaria, tres de crédito extraordinario y otro de suplemento, por 5,2 millones para proyectos y mejoras, que elevan a 46 millones el remanente que se va a usar del total de 50 de 2020. El acuerdo ha contado con la mayoría, de PP, Cs y el PRC a los tres primeros puntos mientras que en el cuarto este último partido se ha abstenido, como han hecho en todos PSOE, Vox y Unidas por Santander.

En cultura, se ha aprobado por unanimidad que las fiestas locales del próximo año sean Santiago (lunes 25 de julio) y los Santos Mártires (martes 30 de agosto) y dar el nombre de Vital Alsar al Centro de Interpretación del Litoral de La Maruca, a un tramo de la calle Corbanera y depositar las cenizas de marino en el Panteón de Personalidades Ilustres del cementerio municipal.

INICIO TRÁMITES II FASE DE LAS LLAMAS

El inicio de los trámites para ampliar el Parque de las Llamas, tras la I fase inaugurada en 2007 después de una inversión de más de 30 millones, implican la adquisición de terrenos que no son de propiedad municipal.

El concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, se ha abstenido al considerar "prematuro" el debate, por no haberse adquirido el suelo necesario y carecer de proyecto y financiación, en plena pandemia además. Así, aunque cree que no es "mala" idea, carece de información "suficiente", ha justificado.

El otro edil del grupo mixto, Miguel Saro, de UxS, sí ha respaldado la moción para que comience a debatirse este "importantísimo" proyecto para la ciudad, que presenta la "dificultad" de adquirir suelo con viviendas y ante el que ha requerido un "esfuerzo financiero" al Ayuntamiento.

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha mostrado el apoyo de su grupo a la pretensión del PRC de crear un parque naturalizado, pero no "ocurrencias". Así, este partido "no quiere un parque temático en Las Llamas", con pistas artificiales de esquí, cuando la estación de Alto Campoo de Reinosa está a "menos" de una hora en coche, o instalaciones para practicar surf "a pocos metros" de la playa del Sardinero.

Javier Ceruti, portavoz de Cs, del equipo de gobierno y responsable de Urbanismo y Transparencia, ha asegurado que esta actuación está en la agenda de su Concejalía, ya que es una "prioridad", pero ha apostado por dar cabida a la participación vecinal en este proyecto -y en el modelo de ciudad- en vez de que decidan "unos pocos". También ha apostado por reivindicar ayudas al Gobierno regional.

El concejal de Fomento, el 'popular' César Díaz, ha dicho que la ampliación de Las Llamas es un proyecto "estratégico" -además de "complejo"- y un "reto" para los próximos años, en el que la prioridad ahora es obtener los terrenos necesarios. Ha recordado que venía en el programa electoral del PP "con pelos y señales". En todo caso, ha apostado por dar continuidad al parque ya existente de forma "ordenada" y con "coherencia", y no generar "islas inconexas".

UIMP

El Pleno también ha aprobado una moción, promovida por Vox, sobre la gestión, protección y conservación de los recursos de la UIMP, que ha sido aprobada por 14 votos a favor (PP, CS y VOX), 7 en contra (PSOE) y 5 abstenciones (PRC y UXS).

Pérez-Cosío cree que la institución académica se ha convertido en esta última etapa en un "chiringuito ideológico" y a sus ojos ha "caído en picado". Por su parte, Ceruti ha explicado el apoyo de Cs a la moción porque pide mejorar la gestión, que "siempre es deseable" para una entidad que "tanto da a la ciudad y tan poco le cuesta".

Saro ha mostrado el "interés y preocupación" de UxS por la institución académica -la rectora, Luz Morán, ha reconocido que es "complicada", aunque ha defendido su gestión "positiva"- pero ha comentado, en relación a las dimisiones en el equipo rectoral, que "ha habido mucho paseo de cargos públicos históricamente", o ha tildado de "anécdota" la cancelación de un curso porque solo había una profesora.

El portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, ha llamado la atención sobre las declaraciones de la alcaldesa con las que a su juicio ha "echado piedras contra" la UIMP pese a ser miembro del Patronato. "Esto es quemar tracas políticas", ha dicho, para opinar que se trata de un "debate estéril" y reclamar uno "más profundo".

Su homólogo del PSOE ha enmarcado recientes declaraciones en un "episodio lamentable de confrontación política" y ha censurado el "papelón" de la regidora, que a su modo de ver ha puesto las siglas del PP "por delante" de su cargo en el Ayuntamiento, poniendo "en duda la calidad de un icono" para la ciudad como lo son los cursos de verano de la UIMP fruto de una "irresponsabilidad sin límites".

Gema Igual ha salido al paso de las críticas a sus declaraciones, que ha achacado al "desconocimiento" o a la "mentira". En todo caso, ha repasado distintos hitos, como su apoyo a la actual rectora condicionado a mejoras para la UIMP y Santander, y indicado que por eso se siente "legitimada" para hablar, porque "antes de la pandemia ya había decrecido la actividad".

Al hilo, ha añadido que de los 70 cursos anunciados para este verano solo se han celebrado 44 y dos online. "De la merma, volvemos a mermar", ha resumido la regidora que ha lamentado episodios relacionados con la actividad de la Menéndez Pelayo que generan una imagen "nefasta", también de la ciudad.

Así, cuando la gestión no es "buena" sino "regular, no me puedo callar", ha sentenciado Igual, que no ve nada "malo" en pedir más fondos y ayudas para la entidad. Y, de todos modos, ha avisado: "No vamos a ser cómplices de que la UIMP siga agonizando".

CONVENIO RACING Y OTROS ACUERDOS

La Corporación también ha dado luz verde por mayoría a la colaboración con el Racing por las instalaciones del campo de fútbol municipal, planteada por el PSOE en una moción enmendada por Cs.

Este partido ha modificado la iniciativa original para que se ejecuten obras de emergencia pendientes y necesarias para garantizar la seguridad de los aficionado; pedir informes a Intervención y al Servicio Jurídico sobre el convenio que regula la relación con el Racing; y crear una mesa de trabajo con los grupos políticos para abordar un nuevo marco de colaboración que regule derechos y obligaciones sobre la instalación.

Finalmente, en la sesión también se han debatido y aprobado dos mociones del grupo mixto, una de Vox para elaborar un plan de aparcamiento y otra de UxS para acoger refugiados afganos.

Y aunque no estaba en el orden del día, el Pleno ha acordado -por mayoría, con el 'no' de Vox y la abstención del PRC- incluir en la sesión, por la vía de urgencia, el debate y votación de más de 4 millones que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha aprobado destinar a nueve obras del Plan de Instalaciones presentado en abril.