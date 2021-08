El Quixot xopa l'Olympia de flamenc, dansa espanyola i "deliri enfront de la raó"

El Quixot de Marta Fernández i José Huertas arriba al Teatre Olympia de València per a inundar l'escenari amb una fusió de dansa espanyola i flamenc i amb la seua característica bogeria al públic de la mateixa manera que ho va fer amb els directors artístics de l'espectacle, Marta Fernández i el ballarí José Huertas.

"En aquests moments amb la qual està caient cal estar molt boig com per a embolicar-se en una bogeria com aquesta", ha explicat en roda de premsa Marta Fernández, agraïda per pujar-se a "una institució a València" com l'Olympia, on estarà del 26 al 29 d'agost, i perquè "costa moltíssima faena tirar del nostre El Quixot". Al costat d'ella, el director artístic i ballarí que dóna vida al cavaller, José Huertas, i el dissenyador valencià Francis Montesinos, dissenyador de la camisa que vist el gentilhome.

Tots els intèrprets d’'El Quixot: deliri enfront de la raó' són valencians, a excepció d'un. La idea de crear aquest Quixot, acompanyat de la música de l'austríac Ludwing Minkus i del músic del Ballet Nacional d'España Diego Losada, va nàixer perquè "no hi ha quixots flamencs" i buscaven fusionar "el folklore, la dansa espanyola, el flamenc, la música de Minkus, la música de Diego i l'aportació de Francis", segons ha destacat Fernández.

A més, creu que a aquesta versió del clàssic li han aportat caràcter perquè "el cavaller ha pres dansa dins de la dansa espanyola". Huertas ha indicat per la seua part que tot va dins d'una línia teatral que segueix el camí i la ideologia artística del seu mestre, Antonio Gades, ja que el ballarí no pot ballar d'una altra manera ni veure el que és el teatre d'una altra forma.

"Sóc el continuador d'una escola que és patrimoni de la humanitat en el sentit de la dansa espanyola i em sent molt orgullós d'això", ha afirmat i també ha reflexionat sobre la fusió perquè no arriba a veure molt clar el tema de "la fusió i la confusió".

En relació al treball que suposa aquesta combinació, Huertas ha expressat que "el difícil és això, tindre una música que no és espanyola i fer eixa fusió del nostre ball amb eixa música" i, sorprés, ha assenyalat que "realment la música de Minkus és realment espanyola, és una cosa impressionant".

"Tots portem un Quixot dins"

José Huertas considera que "tots portem un Quixot dins" i més durant la pandèmia en la qual tenim "uns gegants immensos en aquesta societat i hem de lluitar com siga fins al final".

No obstant això, els dos directors artístics han aclarit que el covid-19 no va ser el que els va motivar a portar al Quixot a les taules, ja que l'obra s'havia estrenat abans i, quan va arribar el confinament, estaven a deu dies d'anar-se a Turquia per a representar l'espectacle.

"A part el Quixot està escrit, no et pots inventar res. Els molins, el submón oníric està ací i la seua bogeria, el seu altre jo o el contrapunt que és Sancho Panza", ha expressat el director, qui pensa que cal donar-li el seu temps al Quixot perquè "tots hem d'estar dins del que és eixe món de Cervantes que és fantàstic".

Per part seua, Francis Montesinos ha explicat que una de les coses que més li van cridar l'atenció d'aquest projecte va ser just eixa bogeria quixotesca. "Jo he treballat molt poc eixe món cervantí, però és un món que m'haguera agradat ficar-me molt més dins d'ell" i creu que en aquest espectacle hi ha una lluita entre el clàssic i el modern.

Vestir aquest clàssic personatge ha suposat "vestir l'experiència" perquè, per a ell, Huertas forma part d'eixa escola de "grans mestres". Així mateix, el dissenyador ha ressaltat que per a ballar flamenc no fa falta ser andalús, només cal sentir-ho. "Quan tu sents això, pots fer des d'una Falla a un Quixot, depén de la teua ment, depén de l'obertura del teu cap i depén de l'amor que pugues tindre per eixa professió i, en aquest cas, per eixa dansa", ha expressat.

Gràcies a eixe amor que sent per aquest personatge perquè "ple de misteris, d'irreverències, de bogeries, de totes eixes coses que a mi m'apassionen", Montesinos ha creat la camisa del gentilhome centrada en El Quixot. "A tu et demanaren una cosa i el que has de saber és interpretar-ho, no fer el que vulgues ni el que a tu t'agradaria", ha precisat.

A més, ha agraït el treball que hi ha darrere perquè considera que el treball és "diví" perquè "el fabricant ho ha fet diví, el filador ha fet el fil perfecte, el teixidor ha fet el teixit perfecte... quan totes eixes coses s'uneixen és quan la matèria puja".

La peça és una camisola que busca traslladar al públic a aquella època gràcies al llarg, a l'arrufa les mànegues i al coll mao. "He intentat acostar-me el més que he pogut i és El Quixot. Jo crec que dels clàssics sempre s'aprén i, a vegades, és també un repte. A ell li va agradar, a mi em va agradar i amb això sobra", ha conclòs Montesinos.