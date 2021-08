Miles de familias buscan cómo salir de Afganistán, ya que para algunos salir del país supone poder salvar sus vidas al estar señalados por los talibán. Sin embargo, los atentados en Kabul han acabado con la repatriación de civiles a distintos países. El pasado martes, el programa Espejo público dio voz a la historia de Karwan, un traductor que había colaborado con el ejército español y que pedía ayuda al Gobierno de España para que saque a su familia del país.

Karwan explicó en directo que su padre había trabajado como general del ejército afgano y que por ello, al igual que él, está señalado por los talibán. Además, las fuerzas armadas han amenazado al resto de su familia si el traductor no aparece, por lo que tienen que salir del país antes de que los localicen. El magacín matutino se puso en contacto con el periodista Antonio Pampliega, que aconsejó al traductor que su padre intentara pasar el control de los talibanes haciéndose pasar por una mujer vestido con un burka o que, si no, se tendría que quedar atrás para salvar a su mujer y sus hijos.

El desolador testimonio de Karwan conmovió al experto en conflictos y a la presentadora Lorena García, que no pudieron contener las lágrimas. Este jueves, Espejo público anunció que la familia del traductor había logrado sortear los controles de los talibán y que se encontraba frente a la puerta de acceso controlada por los americanos. No obstante, las fuerzas armadas estadounidenses no les permitieron el acceso ya que son colaboradores españoles. "Los americanos han visto los papeles pero dicen que no pueden entrar, que imposible. Los españoles tienen que ir a por ellos", explicaba el joven.

El periodista Antonio Pampliega recomendó a Karwan que se quedaran en dicha puerta. "No os mováis. Los soldados españoles están en camino. Es cuestión de tiempo". Sin embargo, el mensaje de esperanza del comunicador español parece que se quedará en el olvido, ya que el plazo se ha agotado y ya no hay alternativa ni para la familia de Karwan ni para otras que buscan salir del país.

El Gobierno de España ha sacado ya de Kabul a los últimos ciudadanos españoles y da por finalizada la operación de evacuación para civiles. Esta difícil decisión se ha visto precipitada por la cadena de atentados que se sucedieron el jueves en las inmediaciones del aeropuerto. Karwan ha vuelto a conectar este viernes con el programa Espejo público para explicar cómo su familia luchó por llegar hasta las tropas españolas: "Mi familia esperó dos días. Los americanos no dejaron entrar a mi familia, estaban a 20 metros".

Karwan, el traductor afgano, ha perdido la esperanza de conseguir que su familia llegue a España tras los atentados en el aeropuerto⬇️https://t.co/trpaEbTAbH — Espejo Público (@EspejoPublico) August 27, 2021

"Cuando empezaron las bombas llegaron unos gases a sus ojos. Lo pasaron muy mal. Han escapado de la zona y están escondidos. Me comunica que necesitan ayuda. He perdido la esperanza, no tengo esperanza. Esperaba que los españoles que los fueran a recoger a mi familia. No fueron por ellos", ha concluido el colaborador del ejército español.