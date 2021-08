El PSOE resalta que la provincia cuenta ya con más de medio centenar de municipios VioGén

La secretaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres del PSOE de Granada, Mercedes Garzón, ha resaltado en una nota la "implicación del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y su empeño por avanzar en este ámbito", a lo que hay que sumar la próxima llegada de nuevos recursos económicos gracias a los más de 16,5 millones que el Estado ha trasferido a Andalucía.

Es una cuantía con la que se podrán llevar a cabo iniciativas de formación e información para "generar conciencia y acabar con esta lacra social", además de detectar posibles casos y proteger a víctimas e hijos.

La representante socialista ha destacado la "implicación del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y su empeño por avanzar en este ámbito, como demuestra el impulso al Pacto de Estado que en la provincia ha repercutido positivamente", poniendo a disposición de los ayuntamientos casi 2,5 millones de euros en los tres últimos años.

En ese contexto, ha hecho hincapié en que el medio centenar de localidades de la provincia acogidas al Sistema VioGén de protección a las víctimas, cuentan con el apoyo y colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "optimizar recursos humanos y materiales".

Asimismo, ha explicado que el resto de localidades de la provincia cuentan también con recursos y herramientas para combatir la violencia machista, más allá de la red Viogén.

"El Sistema VioGén se ha convertido en un referente de cómo la colaboración entre administraciones puede ser efectiva para lograr un propósito común. En este caso, garantizar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por una autoridad judicial respecto a las víctimas violencia de género", ha relatado.

En lo relativo a los nuevos fondos que han llegado a Andalucía procedentes del Gobierno, Garzón ha reclamado a la Junta que "no deje pasar el tiempo y concrete a qué actuaciones y proyectos va a destinarlos".

"No podemos esperar ni un solo minuto a que el Gobierno de Moreno Bonilla decida qué va a hacer con esos fondos, porque del correcto destino de esa financiación dependerá en parte la seguridad de más de 1.600 mujeres víctimas y sus hijos e hijas en la provincia", ha indicado.

La dirigente socialista, que ha mostrado su preocupación por los últimos casos que se han registrado, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo andaluz que apueste "sin ningún tipo de dudas por erradicar la violencia machista", ha reprochado que la acción de gobierno se haya visto "empañada" en los dos últimos años y medio de gestión del PP y Cs por las "exigencias de la extrema derecha".

"Es lamentable el retroceso en igualdad que ha experimentado nuestra tierra en este tiempo", ha subrayado para considerar que "antes de la llegada de la extrema derecha decir que no existía violencia machista era impensable y lamentablemente ahora no solo se atreven a afirmarlo si no que se ha normalizado".

"De nada vale que digan que aumentan el presupuesto en materia de Igualdad un siete por ciento, cuando en realidad hacen uso de los recursos que le transfiere el Estado. Lo que el Gobierno de Moreno Bonilla debe hacer también es dotar con fondos propios todas aquellas herramientas que contribuyan a atajar la violencia de género, caso por ejemplo de las subvenciones a las asociaciones de mujeres de las que nunca más se supo", ha concluido.