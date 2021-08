Unidas Podemos eleva la presión por el encarecimiento de la luz. El grupo morado apoyará la comisión de investigación en torno al recibo eléctrico que este miércoles plantearon los cuatro diputados de Más País, Compromís y Nueva Canarias, lo que implica que el voto del PSOE podría ser clave para que la iniciativa salga adelante o decaiga. Además, el socio menor de la coalición insiste en que el Gobierno puede aprobar "ya mismo" un decreto que aminore la factura.

Fuentes del grupo morado señalan a 20minutos que "por supuesto" apoyarán la citada comisión parlamentaria, así como "cualquier [otra] iniciativa que vaya en la buena dirección".

Tras el apoyo de UP, el voto del PSOE se perfila como clave para que esta comisión pueda prosperar. Socialistas y morados tienen mayoría suficiente en la Mesa. Y, en el Pleno, la suma de PSOE, UP, los cuatro diputados proponentes y ERC –cuyo portavoz, Gabriel Rufián, avanzó ya este miércoles que apoyará la comisión– alcanzaría los 172 parlamentarios, por lo que la iniciativa tendría visos de salir adelante. Los socialistas, por ahora, no aclaran su posición y dicen que Más País, Compromís y NC no les han hecho llegar el texto de la comisión, que no obstante ya está registrado en la Cámara.

Precios récord

El precio de la energía en el mercado mayorista ha marcado sucesivos máximos históricos a lo largo del verano. Este mismo jueves, la luz ha pulverizado todos los registros previos y superará los 122 euros por megavatio hora, lo que supone una subida del 5,2% respecto a la jornada anterior y una nivel que supera el triple del que se registraba hacia un año, cuando estaba en 39,49 euros/MWh.

Hasta ahora, el Gobierno ha aprobado una rebaja del IVA del 21% al 10% en la factura de la luz hasta finales de año y la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica –que es del 7%– para el tercer trimestre del año. Además, ha puesto en marcha otras iniciativas, como la destinada a reducir los beneficios que obtienen las energías que no generan CO2, aunque está pendiente de su tramitación parlamentaria, lo que demorará su entrada en vigor.

Unidas Podemos, por su parte, ha insistido en la necesidad de acelerar la entrada en vigor de esas reformas, apostar por la creación de una empresa pública de energía y limitar, por decreto, el precio de la nuclear y la hidroeléctrica, como plantearon a la vicepresidenta Teresa Ribera la ministra Ione Belarra y el ministro Alberto Garzón a comienzos de esta semana. Según los cálculos de UP, esas medidas implicarían un ahorro de hasta 3.200 millones de euros al año.

En este sentido, fuentes de Unidas Podemos recalcan que "se puede actuar inmediatamente" y que la propuesta remitida al Ejecutivo "puede transformarse en un real decreto ley ya mismo", por lo que "no hace falta esperar a las conclusiones de una comisión de investigación que podría durar meses para actuar y bajar la factura de la luz". Por su parte, la Vicepresidencia de Ribera se ha comprometido a estudiar las propuestas.

Irregularidades en la factura

Además, este miércoles la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) alertó de que una serie de empresas comercializadoras han cobrado hasta un 30% más de lo que les correspondía en la parte de la factura correspondiente al consumo eléctrico. Esa irregularidad se habría producido coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva factura, el pasado 1 de junio.

La CNMC no ha hecho públicos los nombres de las empresas que han incurrido en dichas irregularidades, aunque les ha solicitado que "refacturen a sus clientes y apliquen el precio que corresponde", además de informarles "de manera trasparente". La Comisión también ha prometido seguir supervisando las facturas de las comercializadoras a fin de detectar otras posibles irregularidades en los recibos de la luz.

Comisión en el Congreso

Ante esta situación, los cuatro diputados de Más País, Compromís y Nueva Canarias propusieron crear una comisión de investigación en la Cámara baja para aclarar las causas de los máximos históricos de las últimas semana, averiguar si las eléctricas están manipulando los precios y proponer medidas para "bajar el precio de la luz, que afecta tanto a personas particulares como a empresas".

En el texto registrado para la creación de la comisión, los diputados proponen investigar "la forma de poner fin a los abusos tarifarios", la "forma" de eliminar "los beneficios caídos del cielo", vías para "acabar con las puertas giratorias y los salarios de escándalo de los exministros fichados por las empresas del oligopolio eléctrico" y el vaciado de los pantanos por parte de las eléctricas, entre otros asuntos.

En una rueda de prensa, Joan Baldoví (Compromís) lamentó que el precio de la luz esté siendo noticia "un día sí y otro también" y consideró que la comisión es necesaria para determinar, de manera "urgente", si "las grandes compañías manipulan los precios" y tener un "diagnóstico del sistema eléctrico". "Esta comisión busca soluciones, poner un poco de luz en un mercado muy oscuro", insistió.