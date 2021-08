La ciudad prepara las Fiestas del Pilar de la mano del Gobierno a la espera de confirmar su celebración

"Desde que empezó pandemia, nos hemos puesto al servicio del Gobierno de Aragón", ha apuntado Fernández, y toda la programación cultural, que comenzó a prepararse hace más de un año, "se hace de la mano del Departamento de Sanidad".

El próximo 2 de septiembre es al fecha fijada para la celebración del Consejo Local de Aragón, en el que se decidirá si se autorizan las fiestas patronales durante el mes de octubre, entre las que se incluyen las Fiestas del Pilar de la capital aragonesa.

A la espera de la decisión, la vicealcaldesa ha subrayado que las fiestas "no se preparan en un mes", por lo que ya se han sacado a concurso las licitaciones de escenarios, iluminación y sonido de los espectáculos que se han programado porque todo se hace con "transparencia" y de acuerdo con la normativa, ha insistido.

En este sentido, el Consistorio recibió instrucciones por parte del Gobierno de Aragón de no celebrar actos masivos, ni pasacalles, así como de desarrollar una Ofrenda alternativa más reducida a la tradicional. Por eso, Fernández ha explicado que en caso de que haya fiestas, las actuaciones serán en espacios delimitados, con reserva previa de entradas.

No obstante, ha enfatizado en que de cara a la próxima reunión, "nos adaptaremos a lo que digan", aunque entendemos que no pueden programarse unas fiestas como las de 2019, y tampoco "estamos en la misma situación que el año pasado, porque entonces no había vacunas".

LAMBÁN APELA A LA RESPONSABILIDAD

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se ha pronunciado en su cuenta de Twitter en relación a la celebración de los festejos: "#Aragon alcanza la cifra emblemática del 70% de la población total vacunada, un éxito indiscutible. Pero esto no es excusa para bajar la guardia, ni para empezar a planificar fiestas como si hubiéramos vuelto a la normalidad. Vean el aumento de casos por las 'no fiestas' recientes".

La cifra de vacunación mencionada por el presidente en la comunidad se ha logrado este miércoles, 25 de agosto.