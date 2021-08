Madrid asegura que tendría "una menor preocupación" si los menores de 12 años se vacunaran para el inicio del curso

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha señalado este jueves que tendría "una menor preocupación" si los menores de 12 años recibieran la vacuna contra el coronavirus, pero que son las "autoridades sanitarias" las que lo tienen que determinar.

"He preguntado a los responsables sanitarios y todavía no hay un criterio definido y como consejero de Educación sería más sencillo. Me quitaría preocupación, pero lo tienen que decidir primero las autoridades sanitarias", ha indicado Ossorio en declaraciones a los periodistas durante su visita al CEIP Nuria Espert, en Hortaleza.

A su vez, el consejero ha expuesto que las autoridades sanitarias indican que el menor de 12 años "contagia menos, lo padece menos y las vacunas tienen efectos secundarios". "¿Por tanto, compensa vacunarlos? Lo tienen que decidir; si es que sí estaremos más tranquilos y encantados. Evitaremos que haya un conjunto de la población que no tenga vacunación y que no sea un nuevo foco de contagio", ha reiterado.

Preguntado sobre el hecho de que la vacunación sea obligatoria para profesores, Ossorio ha incidido en que no lo es pero que en España prácticamente no existe ese problema. Otro asunto, ha explicado, sería que el hecho de que una persona no se vacune vaya a suponer un foco de contagio a otra, que, en ese caso, un juez "podría obligarles".

Mascarilla obligatoria y extraescolares

Por otro lado, el consejero y portavoz ha asegurado que el uso de la mascarilla en el interior de las clases en los centros educativos seguirá siendo obligatoria, al igual que en los recreos pese a estar en el exterior.

El titular de Educación ha trasladado que ayer en la reunión con el Ministerio se hizo hincapié en el uso de la mascarilla, por lo que ha instado a ser "prudentes" y ha sostenido que seguirá siendo obligatoria tanto en interiores como en exteriores, en los recreos, en el inicio de curso, aunque sería "más fácil relajarla" si se pudieran mantener las distancias de 1,5 metros.

Así, ha explicado que la distancia interpersonal en los centros escolares es de 1,5 metros y de 1,2 metros cuando están sentados en el aula en Bachillerato y Formación Profesional (FP). En los centros de infantil y primaria se rigen "los grupos burbuja".

Además, el Gobierno madrileño mantendrá las extraescolares el próximo curso escolar siempre y cuando se puedan mantener las medidas sanitarias aplicadas el anterior año al comprender las dificultades de las familias madrileñas en conciliar.